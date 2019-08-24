【觀塘遊行】遊行發起人劉頴匡等至少17人　海濱道被捕　

今日（24日）的觀塘區遊行再次演變成警民衝突。晚上約7時左右，至少有17名示威者在海濱道被捕，其中一名為是次遊行發起人劉頴匡。在場社工質疑被捕人士中有人不足18歲，擔心有被捕人士在被送往警署的過程中受傷，一度要求陪同被捕人士前往警署，惟遭警方無視要求。

晚上約7時，在觀塘海濱道、九龍麪粉廠對出位置，有一批防暴警察包圍約17名示威者，示威者面向牆一字排開。市民李先生目睹事發經過，他指大約6時多，警察到場拘捕了大批示威者，並向示威者逐一搜身。

晚上約7時，在觀塘海濱道、九龍麪粉廠對出位置，有一批防暴警察包圍約17名示威者。

警方拒絕讓記者及社工進入封鎖線

事後警員在距離示威者約十米外位置設立封鎖線，不准在場記者進內採訪。有社工不滿，使用喇叭向示威者隔空喊話，指若他們當中若有人未滿18歲、或感到驚恐的話，可向警員要求讓社工進內陪同，該名社工又多次要求警察公開在場示威者有否不足18歲，後來有在場警員指，被拘捕的人內沒有16歲以下的兒童，故不允許社工跟隨被拘捕人士前往警署。當社工再詢問警員將會把被捕人士送去哪個警署時，有在場警員就回應指這是行動秘密，拒絕透露。

事後警員在距離示威者約十米外位置設立封鎖線，不准在場記者進內採訪。

發起人劉穎匡被捕 警方稱未有16歲或以下的人士被捕



直至警員將被捕人士押上警車時，在場社工勸喻被捕人士說出自己名字、家人聯絡電話及身份證號碼，以便安排律師前往警署以提供協助。其中一名被捕人士指，在場被捕人士均為是次遊行發起人，記者亦目睹是次觀塘遊行發起人劉頴匡被捕。

今次觀塘遊行發起人劉穎匡亦被捕。（資料圖片）

在場社工陳虹秀其後表示，得悉部分示威者被送至觀塘警署，她已通知律師到場提供協助。她又指，當時警察已告知在場示威者全部都為16歲以上，但未知當中是否有被捕人士不足18歲。根據警察通例第49章17條（3），警方在拘捕兒童或少年（表面看來未滿 16 歲）時，警方須採取所有合理的步驟，通知其家長或監護人在該名兒童或少年被扣押在警署時前往該處。

陳虹秀指，雖然通例上規定未滿16歲的少年在被捕須由成人陪同，但通例具「灰色地帶」，「最近好多狀況，都是擔心當事人在被捕時會否受傷，在法、理、情下，未成年人士在被捕時是否都需要成人陪同呢？」

晚上約9時，黃大仙至少一名示威者被捕。（廖俊升攝）

此外，晚上約8時，示威者前往黃大仙架起路障。直至9時半左右，一名示威者在黃大仙中心南館對出被捕，他雙手被綁，被上警車離開。