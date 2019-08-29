【逃犯條例】烏克蘭示威紀錄片　網民發起社區放映會

反修例風波持續，有網民發起今天(29日)晚上舉行「遍地開花放映會」，在各區播放曾提名奧斯卡最住紀錄、2015年由Netflix推出的紀錄片《Winter On Fire》(凜冬烈火：烏克蘭自由之戰)。片中紀錄了烏克蘭2013年冬天發生的親歐盟示威運動，由於背景、過程以至事態發展都與現時香港的示威運動相似，引起不少共鳴。今晚6至12時多，港九新界多處將有相關的放映活動。

曾提名奧斯卡最住紀錄、2015年由Netflix推出的紀錄片《Winter On Fire》。(電影海報)

該片紀錄了2013年11月至2014年2月之間，烏克蘭總統亞努科維奇政府宣布終止與歐盟談判貿易協議引起的示威事件。因示威者不滿總統以此舉來強化烏克蘭和俄羅斯的關係，他們走入獨立廣場抗議，而防暴警察別爾庫特部隊走入及以強硬手法驅趕，引起民眾強烈反彈。而到了2014年1月，國會更以舉手投票方式通過一些「反示威法」，包括禁止民眾佩戴安全帽、口罩，及禁絕五輛車同時在馬路上行駛等等。其後衝突愈來愈激烈，示威者一方使用了燃燒彈等等，而警方也有狙擊手射擊示威者。為期93天的示威事件之中，有至少125人死亡，1890多人受傷。

港九新界各區今晚將有不同的街坊自發，在今晚舉行《Winter On Fire》放映會。(資料圖片/魯嘉裕攝)

紀錄片在網上引起不少迴響，紀錄片的導演早前亦曾發出一封「給香港人的信」，鼓勵香港人繼續保持堅強和團結。港九新界各區今晚將有不同的街坊自發，在今晚舉行《Winter On Fire》放映會，他們希望未看過此片的街坊也有機會一同觀看。

部分放映會地點及詳情如下(網上資料)：

【港島】華富商場對面行人路 時間：20:15

【港島】香港仔中心噴水池 時間：20:00

【港島】中環7號及8號碼頭中間位 時間：18:30

【港島】太古站C出口 時間：20:00

【港島】銅鑼灣東角行人專區 時間：20:00

【港島】柴灣公園連儂牆 時間：20:00



【九龍】深水埗站D出口 時間：19:30

【九龍】土瓜灣牛棚藝術村 時間：20:00

【九龍】美孚萬事達廣場對出橋底 時間：20:00

【九龍】旺角塘尾道永利工業中心901室 時間：19:30

【九龍】九龍灣彩霞道休憩處 時間：20:30

【新界】葵芳站D出口 時間：19:00

【新界】西貢市中心 時間：20:00

【新界】荃灣廣場對出空地 時間：20:00

【新界】天水圍銀座廣場 時間：20:00

【新界】上水北區大會堂門口空地 時間：19:30

【新界】屯門良景巴士站旁 時間：21:00

【新界】青衣泳池出口空地 時間：20:00