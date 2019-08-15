【Winter On Fire】導演親筆簽名信贈港人　熱愛這地方就需要團結

接連2個月來香港人就着「逃犯條例」、「警隊執法」以及「五大訴求」等問題不斷上街，希望跟政府對話，同時引起了國際社會莫大的關注。 2015年由Netflix推出的紀錄片《Winter On Fire》（凜冬烈火：烏克蘭自由之戰），曾提名奧斯卡最住紀錄片，當中紀錄了烏克蘭在2013年至2014年冬季爆發的親歐盟示威運動。因有不少人觀看後，覺得當中的事態發展跟今次香港的示威活動有很多相似，以及借鏡警剔的地方，故引起了不少港人關注，更在連登討論區（lihkg）上廣傳，呼籲香港人一定要睇！

近月來《Winter On Fire》成為港人必睇電影之一。（電影海報）

日前一名香港配音員郭先生，聯絡了《Winter On Fire》的導演Evgeny Afineevsky，希望可以為獲得受權，為香港人將《Winter On Fire》配上粵語，令更多人看到這套紀錄片。惟導演表示版權歸Netflix所有，自己能做的只能為香港人送上一封公開信。

《Winter On Fire》是一套紀錄烏克蘭示威活動的紀錄片。（劇照）

導演在信件中公開聲援香港人，並分享個人經歷，稱自己在獨立廣場中學習到一樣很重要的事︰「不論是後生還是老人、貧窮或富有，社會上不同階層和國籍的人都有着了不起的團結力量。」在93日的獨立廣場革命中，人民擁有力量去作出改變，而這種力量不是政府能絕對壓制，自由、信念、經濟穩定和民主等的信念，足以令不同國籍﹑種族﹑社會階層和宗教的人團結在一起。事實上不同信仰和國藉的人能和平共存在同一區域，他們更會互相尊重。

在《凜冬烈火》中，當日就連小朋友都武裝上街。（《凜冬烈火》劇照）

香港示威活動備受外國關注，更登上《TIME》封面。（《TIME》雜誌封面）

他更指出，未來的希望掌握在年輕人手中，他們渴望未來仍然可以擁抱自由地生活，即使在最壞的情況下，仍願意堅守信念勇於站出來。「要是你熱愛這個地方，是發自內心和靈魂的，就算你不是在這個地方出生，你住在這個地方而發生戰爭，也是需要挺身而出。」