【逃犯條例】烏克蘭示威放映會後　青衣連儂橋"On Fire"被破壞

反修訂《逃犯條例》風波持續，有網民昨晚發起舉行「遍地開花放映會」，播放烏克蘭示威紀錄片。其中，「青衣連儂橋」在有關放映會結束後，竟遭人大肆破壞，撕走字貼。有地方組織呼籲，市民幫忙修復連儂橋，又直斥破壞連儂場的行徑，稱「拆走所有嘢，都拆不走香港人爭取自由公義的決心」。

昨晚6至12時許，港九新界多處將有相關的放映活動，播放曾提名奧斯卡最住紀錄、2015年由Netflix推出的紀錄片《Winter On Fire》(凜冬烈火：烏克蘭自由之戰)。其中青衣的放映會於晚上8時在青衣泳池出口空地舉行，其鄰近「青衣連儂橋」，吸引約500人前來觀賞。惟放映會結束後竟遭人大肆破壞。

據了解，疑似肇事者曾在社交平台發布「戰績」片段和相片，稱「清潔垃圾，人人有責」。據片段所見，至少3至4名中年男女在橋上逐一撕走字貼、紙皮和膠帶，令全橋地面佈滿紙條。不少網民表示心痛十多米連儂場「毀容」。街坊周先生向記者表示，「當然係睇唔過眼，青衣連儂牆一直都好整齊好自律，並冇引起衛生問題或阻路，有不滿都唔應該咁樣破壞，仲要唔執垃圾」。

民間組織「青衣島民」在網上呼籲，市民幫忙修復連儂橋，又稱「你咁樣係唔會令我哋驚㗎，拆走所有嘢都拆不走香港人爭取自由公義的決心」。該組織成員王必敏稱，相信青衣連儂橋復原力好強，又稱不確定連儂橋被破壞與放映會有否關係，「但可能放映會人多，激發佢地掛」。