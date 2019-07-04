【逃犯條例】大埔區會主席黃碧嬌拒討論修例惹不滿　會議被終止

大埔區區議員早前向區議會秘書處提交動議，要求在七月區議會大會上提出修訂《逃犯條例》草案討論，惟大埔區議會主席、民建聯黃碧嬌拒批准有關動議。今日（4日）黃碧嬌在議會上交代原因，指因行政長官已宣佈暫緩修例，故認為沒有需要討論相關事宜。有民主派議員席間對黃的解釋強烈表達不滿，質疑黃碧嬌沒有按議事規則處事，期間多次與旁聽席市民對罵，會議最後被黃碧嬌終止。

大埔區議會本年第四次會議在今日（4日）召開，有大批市民一早坐滿旁聽席，區議會外的後備旁聽坐位亦現長龍。

有大批市民一早坐滿旁聽席，區議會外的後備旁聽坐位亦現長龍。(黃文軒攝)

黃碧嬌：特首已暫緩修例沒需要討論

黃碧嬌在會議開始前向各議員派發紙張，以書面解釋因行政長官已宣佈暫緩修例，故沒有需要討論條例修訂，她又表示警務處處長已召開記者會，如市民對警方行動有所不滿，建議按機制處理，認為會比在會議中討論更有效，並希望區議會能專注討論本區民生問題。她又強調，自己根據會議常規第6（5）條，主席須負責批准區議會議程，並須確保議程項目不會與《區議會條例》第61條所規定的區議會職務有所抵觸，因此決定不將文件和動議放進是次議程內。

大埔區議會主席黃碧嬌以書面解釋，拒絶在會內討論逃犯條例修訂的原因。

民主派要求主席朗讀拒絶原因

黃碧嬌在派發書面解釋後，稱自己已詳細交代原因，因此不多作討論。席間大埔區議員區鎮樺不滿黃碧嬌草率交代原因，要求對方需按《殘疾歧視條例》保障視障人士的權利，在會議上朗讀出拒絕原因，惟遭黃碧嬌拒絕。多名民主派區議員包括區鎮樺、任啟邦、任萬全、關永業、周炫瑋及劉勇威不滿，要求交待動議不符合議事規則原因，黃碧嬌則重申已根據會議常規決定，希望能集中討論大埔事務。

民主派議員其後在會上臨時提出討論事項，要求討論修訂《逃犯條例》事宜。(黃文軒攝)

黃碧嬌：我主持會議有自己風格

有議員指，上屆大埔區議會主席張學明會期時，亦曾接納議員動議討論佔中事項，但現在卻遭主席指討論修訂《逃犯條例》與民生無關，質疑區議會有雙重標準，而黃碧嬌就指：「我主持會議有自己風格。」旁聽席市民隨即傳來歡呼聲。

議員會議期間率眾默哀



民主派議員其後在會上臨時動議，要求討論修訂《逃犯條例》事宜，並引用會議常規要求在場區議員表態支持或反對。任萬全亦一度對黃碧嬌提出不信任動議，惟黃碧嬌指自己要進行目前的議程，須按議程上的已有項目討論，不接受任何議員的臨時動議。期間有議員要求為死者默哀，但黃碧嬌仍繼續主持會議。在會議進行約一個半小時後，黃碧嬌認為會議無法繼續進行，決定終止會議。

旁聽市民鬧民主派：廢人、流氓



會議上民主派與建制派發生多次爭執，會議一度休會。期間旁聽席有人指罵民主派議員是「廢人」、「流氓」，與議員再次出現對罵。黃碧嬌會後表示：「不是說動議在十個工作天前申請就可以，我要審視內容，如果內容話要打倒某一個國家的人，我是否都要接受你動議？作為主席，我要維護會議議程的進行。」對於有議員向她提出不信任動議，她指當時會議仍在進行，如要提出不信任動議，可在議程最後，或在其他事項提出。

在會議進行約一個半小時後，主席黃碧嬌宣佈因無法在嚴重疊聲及爭吵的情況下開會，遂決定終止會議。(黃文軒攝)

民主派：下次大會再提不信任主席動議



一眾民主派議員其後對黃碧嬌的回應表示強烈不滿，劉勇威質疑黃碧嬌濫用主席權利，直斥「好離譜」，「我擔任區議員以來，從來未試過未入的動議，主席已經不批准，非常橫蠻無理！」任啟邦則表示，稍後會再向區議會秘書處在下次大會上提出不信任主席動議。