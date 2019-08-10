【大埔遊行】民建聯黃碧嬌辦事處遭塗鴉掟蛋　黃：勿影響樓上居民

反修例運動持續逾兩個月，每周各區都有示威活動，有人今日（10日）發起大埔遊行，惟警方以公眾安全、秩序為由，拒絕向遊行批出不反對通知書。然而，今日下午大批示威者依舊自發於大埔遊行，又有部分示威者前往大埔區議會主席黃碧嬌的辦事處聚集，並向其辦事處投擲雞蛋和塗鴉。 攝影：邵沛琳

民建聯區議員、大埔區議會主席黃碧嬌早前拒絕於區議會上討論修例，昨聯署要求警方慎重考慮拒批「不反對通知書」予「有暴力傾向」的團體或人士，惹來一眾示威者及泛民主派區議員不滿。有網民質疑，黃碧嬌作為當區區議員，於上周一大埔警民衝突期間，警方施放催淚彈驅散示威者，波及了當區居民，期間他們不見黃碧嬌蹤影。故有網民號召行動，今日下午到黃碧嬌議員辦事處進行「追悼會」。

昨日有人發起黃碧嬌議員追悼會活動。（網上截圖）

今日下午約四時，數十名身穿黑衣的示威者響應活動，在位於大埔廣福邨的黃碧嬌議員辦事處聚集。示威期間，有示威者向辦事處投擲雞蛋，又於辦事處外牆及橫額塗鴉。

今晨十時許，黃碧嬌曾到其所屬選區廣福邨進行「巡邨」，並在其個人Facebook上進行直播。然而，示威活動開始之後，記者未見黃碧嬌在附近現身，而其辦事處也沒有開門。

黃碧嬌：「掟爛啲嘢都要小心啲」

黃碧嬌回覆香港01查詢時表示，她在事前已知道會有示威者到其辦事處示威，但她的辦事處並非因為害怕示威行動而關門，「我哋不嬲長短周無辦公。」她續指，即使她返回辦事處也無補於事，「我喺度作用都唔大，佢哋都唔會聽。」她補充，辦事處樓上是民居，希望示威者就算「掟爛啲嘢都要小心啲」，勿影響樓上居民。