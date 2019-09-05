【光復上水】月租$30萬龍頭藥房宣布約滿清場　水貨三街現十吉舖

臨近中秋，除了是街坊購買月餅的時份，也是水貨客出動掃貨轉售月餅的機會。一向是水貨客重災區的上水，往年時有水貨客訂購月餅炒賣，但今年市道不如去年般暢旺，街上拖篋客比以往少，甚至有藥房月餅滯銷。而在新康街上，一間被稱為「龍頭舖」的藥房也宣佈約滿結業，其老闆就指責示威活動令其生意大跌。亦有藥房稱，匯率變動對生意有很大影響，另外近月示威活動令內地限制自由行通關，來港的水貨客也因而減少，導致生意大減。 攝影：黃偉民

上水龍頭藥房結業 老闆遷怒示威活動

被地產舖稱為「龍頭舖」、傳舖租每月30萬的北歐興鴻藥房宣佈即將約滿結業。他們在舖頭的門口，掛出寫上「租約期滿 清場大減價」簡體字的大橫額，聲稱即將結業。記者向該店老查詢結業原因，對方僅表示：「去問示威者啦，問我喎。一肚火啊真係！事實都擺在眼前啦。」記者欲追問有沒有受其他因素影響，他就拒絕再答。

北區興鴻藥房租約期滿，清場結業。(廖俊升攝)

月餅銷情減 有人即場兜售月餅券

臨近中秋，過去時有炒賣及走私月餅的陸客，今年明顯減少。香港01去年曾報道，接近中秋時份，水貨客頻頻現身上水領取已訂購的月餅，更有藥房「囤貨」專攻「中秋市」。然而今日記者巡視上水一帶，發現今年上水並不像去年一樣，大批人拖著一箱箱月餅，僅得零星客人在藥房門外執拾貨品。而上水美心西餅店外，也不見昔日的人龍，有人在餅店外即場兜售月餅現金卷。有藥房透露，今年繼續有賣月餅，但銷情較去年差。

上水新都廣場外，有人兜售月餅券。(廖俊升攝)

「水貨街」人流減少 多間舖位拉閘丟空

上水租金最貴、月前還是一街「拖篋客」的新康街、龍琛路和新發街，如今街上人流稍減，人車爭路的「經典」場面也不復見。另外，水貨客的分貨地巷仔街，繼續有數名操普通話的人士席地而坐看守貨品，但人數明顯較月前少。記者在有關路段觀察，有約十間舖位已拉閘丟空，記者再向鄰近的舖頭查問，得悉部份舖頭已經丟空多月，無租客問津。

專攻水貨客藥房勁蝕5成

龍琛路上的富裕藥妝的職員也坦言，上水水貨客近月急劇減少，他們的生意大幅減少，「生意跌咗跌咗最少都有50%，要蝕錢。50%都唔蝕就好誇張。」該職員解釋，跌幅受多方因素影響，包括匯率變動和通關問題等，「人民幣貶值，唔加價都爭好遠，過關又好嚴。上水都係做水貨客為主，搵食嘅啲客，示唔示威都嚟。」

早前的「光復上水」遊行，示威者一度與富裕藥妝起衝突，藥妝職員說，示威遊行對生意有少許影響，有水貨客因而不敢來港，「因為大陸新聞話香港好危險，佢哋好多人問『今日有冇遊行啊』，就算今日冇遊行，佢都話有，即係好驚，咁亂啊周圍，都係唔好嚟啦。」

不少上水的同行也相繼結業，面對市況疲態，他就說目前只能繼續守。「上年舖頭冇咁多，但愈開愈多，係呢幾個月開始有啲執笠。因為餅就得咁大，愈來愈多人分就分薄咗。舊年呢個時候應該多人到入唔到嚟（舖頭）。」他認為其他舖頭開始結業，生意或有機會回升，「執一啲再睇吓，我哋都有班熟客嘅，蝕就捱吓囉，但再咁落去就冇辦法㗎啦。」

地產舖職員稱，上水市況大受貿易戰影響，陸客消費力減弱。

地產經紀指受貿易戰影響 六月起租金回落

位於新發街的地產舖「環球置業」職員透露，如今全港市道都非常差，上水的租金回落至少兩至三成，多間化妝品舖結業，而市況向下的走勢是在6月中、尾開始。她認為回落主要受貿易戰帶動，「人仔貶值，揸住人民幣冇水位。」她續指，近月的遊行示威只佔很少影響，「貿易戰好大影響，遊行係有少少影響。其實係警暴最大影響，拉篋客亦都驚畀人打同畀人杯葛。」

富裕藥妝職員稱生意勁減五成。

通關困難致水貨客減

水貨客來往香港的情況減少，她認為是因為現時通關有困難，「𠵱家關口都開始攔，驚啲（示威）消息畀佢（水貨客）帶上去。以前咩人都落得嚟，𠵱家落通常都可能係住深圳，唔係一周一行嗰啲，係『新港人』，揸住一粒星嗰啲。」她質疑政府房屋政策是導致社會現紛爭，「其實佢搞好啲房屋，咁就平息好多嘢。富懸殊，揸住人民幣嗰啲拎幾千萬full pay去買，我哋本土嗰啲，兩萬蚊尺，5蚊尺管理費，咁你點搞，你人工有冇加過？冇啊嘛。」

龍豐地產高級營業董事鄭燕萍表示，業主態度強硬不願減租，令部分商戶撤離。

強硬業主拒減租

另一間地產舖龍豐地產的高級營業董事鄭燕萍就表示，現時市道疲弱，又留意到現在的水貨客大減至少五成，但結業的「龍頭舖」舖位業主態度強硬，不願根據市場反應而減租，遂令租客離場。「業主唔跟市場減返一半。佢唔肯平過30萬。」她表示，如今各區也開始減租，但上水減租速度最慢，現在只減10%，「都係銀碼大先會減，銀碼細既都唔會減，死頂住，廿幾三十萬都冇話要求減租住。」