【無警行咇？】警方水貨特遣隊暫不落地巡邏　水貨客光復北區

「光復上水」遊行，針對當區水貨問題，當日更爆發激烈警民衝突。然而在「光復」後數天，水貨問題隨即死灰復燃，水貨大軍已重返上水。北區社區主任指，如今警方不派警員落地巡邏，就連水貨特遣隊也不會巡邏，或令水貨客問題加劇。

驅趕水貨客屬非緊急 上水社區主任質疑令水貨問題更猖獗

因應持續的示威活動，警員調配人手，不再派警員落地「行咇」，改為派出警車巡邏。北區社區主任今天致電警方，獲回覆指專門處理水貨問題、由7人組成的「水貨特遣隊」亦同樣，不會落地巡邏。林子琼表示，「光復上水」後已不見當區有警察巡邏，而水貨的問題仍然猖獗，她幾乎每日都會打電話要求警方驅趕港鐵上水站外的水貨客，惟警方「非緊急」事件為由推卻。

光復之後水貨客重臨 再現人車爭路

雖然經歷連串衝突，上水的藥房照常營業，水貨大軍亦都重返當區。記者今日到上水觀察，就在上水港鐵站C出口，一眾水貨客以貨品霸佔行人路分貨。一度有食環署職員到場以水喉清洗地方，惟水貨客未有離開，僅稍為搬開貨品迴避。而滿是藥房和化妝品店的新康街，更加幾乎是「一人一篋」，人頭湧湧出現人車爭路的情況。

上水水貨問題死灰復燃。（黃偉民攝）

豬肉檔對正水貨街 檔主嘆租金被水貨舖帶動

去到巷仔街一帶的水貨客重鎮，大批操普通話口音的人士於水貨店外面席地而坐，他們身邊放著一箱箱貨品，又有人拿著清單在點算貨物，與「光復上水」之前的情況相若。

就在巷仔街上的豬肉檔，每天都對著一班水貨客，檔主陳先生表示，在「光復」之後水貨情況其實有所改善，若再來多幾次光復也不錯，「呢個位好誇張平時，（光復）係有啲功效。」他又指當區的租金被水貨舖及水貨客帶起，「舖租貴到離晒譜，以前1萬3千幾，加到2萬7千幾，依加3萬3，千真萬確，前排仲要發豬瘟。」他嘆道，本地人在北區的正行生意十分難做，反而大陸人做水貨就成行成市。