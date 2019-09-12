【筲箕灣酒店】發展商擬阿公岩起酒店　地區人士憂老人區變旅遊區

東區一向是本港老區，尤其筲箕灣長者人口多，而且街坊商戶食肆林立，富舊區情懷。本月（9月），有發展商擬於筲箕灣阿公岩，將一座工廠大廈改建成一座超過700房間的酒店，規模比起半島酒店更大。發展商已向城規會提出改建工廈為酒店的申請，諮詢由即日至本月27截止。有地區人士擔心興建酒店會令大量遊客前來，社區配套未必能承受。

筲箕灣工廈擬改建成26層高酒店

「世窗有限公司」向城規會申請，將現時位於筲箕灣阿公岩村道8號的工廠大廈的土地，要求放寬地積比率及建築物高度限制，並將現有的工廈重建為酒店發展，擬建成一幢樓高26層、提供726個客房的酒店。當中申請理據為「符合政府活化工廈政策」、「滿足香港對酒店房屋持續增加的需求」、「與『商貿』地帶的規劃意向相符」、「符合當區商貿區由工業轉為商業的趨勢」、「有助改善大廈附近環境的整體狀況」，以及「不會帶來不良的交通、視覺及排污影響」等。

地區人士憂建酒店吸引遊客 影響附近居民

灣東願景召集人郭子聰數日前發現有關規劃申請，隨即向公眾作出諮詢，短時間內收集到數百份反對意見書。他表示，興建酒店或吸引遊客到訪該區，但擬建酒店的位置附近屬於民居，不單社區配套難以應付遊客，遊客更可能影響民生。「到時候東大街嘅食肆可能唔止做街坊生意，會唔會因應內地團，多啲賣朱古力、曲奇餅，專服務遊客嘅舖頭，當區民生要嘅嘢，係咪𠵱啲呢？」

有發展商擬將阿公岩村道上的工廈改建成酒店，郭志聰憂鄰近的社區配套不能承受大量遊客到訪。（廖俊升攝）

郭志聰續指，如今筲箕灣違泊已十分嚴重，若再有旅遊巴進駐，問題只會惡化。「700幾間房，一日都可能成千人。」他又擔心拖篋遊客會令居民出入不便。他解釋，東大街人多路窄，旅客又難免拖著一箱二箱，而當居又多老人家以輪椅代步，可能屆時會有爭路情況。

郭志聰指，短短數天便收集到數百份反對書，他直言居民對興建酒店的計劃非常反感。（廖俊升攝）

21日諮詢期被質疑過短

城規會對有關計劃的諮詢期是由本月9日至27日，郭子聰不滿諮詢期過短，而城規定卻未有清晰向公眾交代。「最終結果要睇多唔多反對意見。但係𠵱單嘢都係我哋發覺到，先至諮詢居民，變相係我哋做咗佢哋（城規會）嘅諮詢角色。」他表示，現時收到數百份意見書，幾乎清一色反對有關規劃，但要完全拉倒申請規劃有難度，「相信佢可能會重新改少少嘢，再入紙申請過。」

在擬建酒店的位置旁邊，現正興建一座養和療養院。麥德正憂酒店會吸引內地養病團到訪該區。（廖俊升攝）

鄰近正興建療養院 區議員憂酒店吸引養病團

東區區議員麥德正就表示，在寮屋旁興建的酒店根本不符合社區需要。他引述政府數字指，2024年東區將會是全港人口最老地區，每4個人便有1人是老人，質疑酒店能否令當區居民受惠。

如今阿公岩村道上正在興建一座養和療養院，正正在擬建酒店的土地旁邊。麥德正憂慮，療養院和酒店竣事之後，可能會有養病團到訪。「喺度醫病，屋企人住隔離，幾方便。」