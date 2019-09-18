【連儂牆】何君堯發起周六清牆　淘大區議員葉興國：唔好嚟我區搞

隨反對修訂《逃犯條例》運動進行，連儂牆在各區的橫街窄巷、屋苑遍地開花，以宣揚反修例支持者的理念，不過，亦有市民不滿將海報貼滿街的行為及反修例文宣的內容，曾因此引起多宗衝突。立法會議員何君堯發起星期六的「香港清潔日」活動，籲市民一同清理全港各區的連儂牆，引來不少地區人士擔心，活動當天持不同意見的人士或會再起衝突。上周六曾因有團體發起奏唱國歌活動，而發生嚴重衝突的九龍灣淘大花園，其業主委員會今發通告，指商場及住宅管理處已為本周六的活動做好應變準備，委員會主席兼觀塘區區議員葉興國更直言：「(清潔日)唔好嚟我哋區搞！」

立法會議員何君堯發起星期六的「香港清潔日」活動，籲市民一同清理各區的連儂牆，網上更流傳一份名單，列出全港各區近百個設連儂牆的地點，上周曾發生嚴重衝突的淘大商場一帶亦榜上有名。淘大花園業主委員會主席兼觀塘區區議員葉興國承認，今日已就「清潔日」向屋苑居民發出通告，指鑑於上周六有人發起唱國歌活動而在商場內引起的暴力及打鬥事件，他已要求商場管理處說本周六的「清潔日」及早作出準備。

淘大花園業主委員會主席兼觀塘區區議員葉興國承認，今日已就「清潔日」向屋苑居民發出通告，要求商場管理處說本周六的「清潔日」及早作出準備。(網上圖片)

「我們都很擔心(暴力)事情會重演。」葉興國指，已要求屋苑及商場管理處於當天加派人手維持秩序、實施人流管制，必要時或會關閉商場部分出入口：「因為淘大商場四通八達，上周衝突發生時，顧到前面就顧不了後面。」他又指，網上流傳的清潔地點列表中，有接近淘大花園的地點，令他非常擔心，「網上還有人說，其中一個集合點會訂在我辦事處的門口！」他續道：「最好不要再過來我們區搞事了！」

葉興國強調商場上周並無就事件報警，又稱在本周六的「清潔日」中，除非有罪惡發生，否則商場不會主動報警。(資料圖片)

上周的衝突中，有稱是落街食飯的淘大花園居民被拘捕，故葉興國於通告中亦提醒住戶，「清潔日」當天盡量避免前往會進行清潔的地方，以避免衝突。對於有居民不滿上周六的事件中，大量警察闖入淘大花園、商場範圍執法，他強調當天商場並無就事件報警：「警察說是收150人的電話求助，才到現場。」他指，在本周六的「清潔日」中，除非有罪案發生，否則商場不會主動報警。