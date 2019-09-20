【復修冰室】修電器抹喪子痛為鏽腦上油　老師傅：邊隻飯煲最耐用

「好似係電線入面斷咗。」「咁要跟住條線搵返斷咗的位置。」「點搵？」「用火線慢慢搵。」蕭公子、阿葉及李生一邊拆弄吸塵機一邊討論。他們有人拿剪刀、有人拿鉗子，動手術似的向這部壞掉的吸塵機內部伸去。另一張桌子，阿屈則安靜地維修手錶，戴眼鏡的眼睛瞇成一條縫，手拿一支幼細的十字鏍絲批，扭開一個個芝麻般大的鏍絲。 他們是「復修冰室」的師傅，也是一群退休長者。有街坊把家裡壞掉的電器、鐘錶拿來，他們就一部一部拆開、檢查、復修。「整完還給人，見到他們展開歡顏，就覺得好開心！」蕭公子擠出一堆魚尾紋笑說。 攝影：黃寶瑩

蕭公子、阿葉及李生找到吸塵機的問題在於電線斷了，於是嘗試用火線找出斷開的位置。（黃寶瑩攝）

退休長者免費復修電器

「復修冰室」於2018年成立，有十多位活躍義務師傅，這些師傅大部分來自職工盟培訓課程水電維修班的畢業學員，他們多在退休後方學習維修方面的知識。在「復修冰室」內免費為街坊維修已損壞的舊物，令「壞物」得以重生。

「啲人咩都拎嚟整，第一位係風扇，第二位係電飯煲。」蕭公子（70歲）說，其他人點頭同意，然後七口八舌討論哪個牌子的電飯煲最好用，「買電飯煲要樂聲牌，最耐用！」阿葉說。

他們異口同聲說，最多人拿來維修的電器就是風扇。（黃寶瑩攝）

丟棄的另一選擇：維修

經他們一雙巧手化腐朽為神奇的舊物多不勝數，除了風扇及電飯煲，還有吸塵機、攪拌器、抽濕機、鐘錶、玩具等。他們的顧客多數是銀髮長者，「他們拎嘢來維修，因為捨不得，以前的生活經驗讓他們覺得，如果整得返就可以繼續用。」阿屈（69歲）說，他曾遇過一個老婆婆家中儲了十多部壞掉的風扇，捨不得丟掉，「如果拿出去維修動輒百多二百元，但買一部全新的，可能也只需三百元。」

蕭公子說，維修是相當考記性的工作，「拆完要記得不同零件的位置，否則裝不回，怕不記得就要影相。」（黃寶瑩攝）

「可能扭緊鏍絲、噴一噴油已可再運作」

「復修冰室」免費為街坊提供電器維修服務，因此老公公老婆婆那些積在家裡的「壞電器」便都拿來。「整整下發現，其實好多電器、手錶沒有大壞，好簡單可能扭緊鏍絲、噴一噴油已經可以再運作。」阿屈嘆，現在的人太容易把「丟棄」掛在口中，「覺得電器不會動就一定是壞了，轉手丟掉，再買一部新，不應該這樣。」

唯一不那麼輕易丟掉的，大概是一些有紀念價值的物品。阿屈說，曾有人拿着一隻幾十年歷史的瑞士錶叫他維修，說是他爸爸遺留下來的，「既然是有紀念價值的東西，我無論如何也想替他整好。」

阿屈說，初學維修手錶時碰過不少困難，所以要不停試，他曾買一些壞掉的手錶自己試着拆，試着試着就熟練了。「例如手錶有一個部件稱作「游絲」，好像髮般幼，很脆弱，空易變形、鬈，初初整十條可能有八條都會畀我整爛，但依加好咗，十條可能只得兩條會整爛。」（黃寶瑩攝）

一段「日頭望夜晚」的退休生活

「我想要Cutter，Cutter喺邊？」阿葉一邊翻弄吸塵機的電線一邊喊道。「Cutter喺度！」蕭公子舉起他旁邊的紅色𠝹刀，遞到阿葉手中。

「復修冰室」的師傅大多是在兩年前修讀職工盟的水電課程時認識，現時常聚在冰室內維修電器、鐘錶，日久生「情」，即使放假，也會相約行山。「識到呢班人好開心！」蕭公子說。

今年70歲的蕭公子年輕時曾在電子廠工作，後來又自己開了一間車廠，生活優渥，他笑言：「即使日日坐在家中，啲錢都洗唔曬。」他在退休後，又確曾渡過一段「日頭望夜晚」的生活。

阿屈、蕭公子、李生、阿葉認識了兩年，養成很好的交情。「個個師傅有傾有講，大家到這樣的年紀，仍可以聚在一起，所以都好珍惜這段時間。」蕭公子說。

靠維修走出喪子之痛

四年前，蕭公子的兒子因病去世，蕭公子傷心過度，沒有心情工作，於是退休。退休後，他就每天留在家中，「收埋自己，每日只是陪老婆買餸、飲茶、睇書、睇youtube，日頭夜晚帶隻狗出去行街，每天無所事事，好悶。」

那時，他最大的娛樂就是維修電器。閒着無聊留在家中，他便開始拿着鏍絲批，拆開家中一件件壞掉的電器，飲水機、香薰機、抽油煙機……都逃不過他蕩着皺紋的手。「拆到家中沒有電器拆了，我就去幫屋企附近的維修師傅拆電器，免費為他打半日工。」

直至兩年前，一次偶然的機會讓他在社交媒體上看到職工盟開設水電課程，且不限年齡，他躍躍欲試，遂由觀塘乘車到葵涌報名。自此，他方才踏出家門，走出喪子的陰霾。「專心拆電器時，就唔會諗第二樣嘢，慢慢慢慢就冇咁傷心。」蕭公子說。

有一次，有人拿來一部殘舊的血壓機叫肅公子維修，「雖然整得返，但我知未必用得久，因為血壓機上的掣都發黃了，想必用了很多年。」於是他對那個人說：「你買過一部新的吧！」後來，那人又拿來一部殘舊的太陽燈叫他維修，「我想，他是真的有這個需要。」（黃寶瑩攝）

為生鏽的腦袋噴油

他又說，留在家中百無聊賴的日子令他腦袋也遲鈍了，就如日久不用的電器生了鏽。加入「復修冰室」後，就像為腦袋噴上油，慢慢運轉過來，「現在思考敏捷了，幫人維修時，他們說電器哪裡有問題，都要一一記着，然後思考怎樣做。」他幾乎大笑說：「我唔記得老婆生日、結婚紀念日，但啲電的度數就全部記得！」

蕭公子說，他自小就喜歡拆東西，「小時候爸爸買了一部金雞鐘回家，我就趁他不在家時拿支鏍絲批，把金雞鐘拆到散曬，砌唔返，被爸爸罵了一頓。」（黃寶瑩攝）

「人哋開心我就開心！」

把維修電器的種種細節記在心上，只因他喜歡維修，及別人臉上滿足的笑容。「有人拎嘢嚟整，搵到電器入面壞掉的地方就會好開心。整完還畀人，最重要有一句『多謝』，見到佢哋笑得好開心，人哋開心我就開心！」說罷，他吃吃地笑着，露出一排潔白的牙齒。

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