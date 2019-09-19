【逃犯條例】放映會再現各區　六四紀念館播《Winter On Fire》

特首林鄭月娥於9月4日宣布撤回修訂《逃犯條例》，但民間仍持續有針對反修例的社區活動，冀政府能回應更多。今日（19日）各區包括旺角、荃灣、鑽石山、觀塘及大埔再有電影放映會，播放烏克蘭示威紀錄片《Winter On Fire: Ukraine's Fight for Freedom》（凜冬烈火：烏克蘭自由之戰）。

《Winter On Fire》片長約1.5小時，紀錄了烏克蘭在2013年至2014年冬季爆發的親歐盟示威運動。當時烏克蘭總統亞努科維奇，宣布終止與歐盟談判貿易協議，烏克蘭人民不滿總統以此來強化烏克蘭和俄羅斯的關係，因此走入獨立廣場抗議，其後烏克蘭政府進行清場，授權軍力及警力使用暴力驅逐民眾。其後衝突愈演愈激烈，政府派出特種部隊射殺民眾。為期93天的示威事件之中，有至少125人死亡，1890多人受傷。至2014年2月，亞努科維奇逃亡到俄羅斯，政權瓦解。

下午5時，六四紀念館約有30人觀看《Winter On Fire》。（林振華攝）

不少人認為紀錄片內容與香港反修例發展過程相似，市民近月於多個地區舉辦放映會公開播放這部紀錄片。下午5時，六四紀念館約有30人觀看。上月港九新界各區亦曾舉行《Winter On Fire》放映會，其中於「青衣連儂橋」放映會結束後，遭人大肆破壞連儂橋，撕走字貼。

9月19日放映會地點及時間如下（網上資料）： 下午5時：旺角六四紀念館 晚上7時半：大埔、上水 晚上8時：荃灣廣場對開、 觀塘港鐵站A出口、太古、粉嶺 晚上8時半：鑽石山荷里活商場對開、土瓜灣、黃埔、跑馬地