【連儂牆】西灣河連儂牆下小社群　論政、尋貓、傾訴　街坊自救

「今日係全民清潔日！」一位青年喊道，20多位「牆民」，拿著新印刷的五星紅旗海報，來到西灣河太安樓對出的連儂牆，進行翻新大變陣。立法會議員何君堯早前「清潔香港運動」，打算號召群眾清拆連儂牆。周五晚，20多位一路守候西灣河連儂牆的市民，為「響應」行動，今來齊集於此，一路貼新的海報，一路把原來掛起的大型橫額拆除，變陣使出「空城計」。「唔會硬碰，最好佢哋（何君堯）洗乾淨啲，我哋都想貼新嘢，有人投訴冇新嘢。」「牆民」說。 攝影：廖俊升

西灣河地鐵站旁，通往行人天橋的樓梯化身連儂牆，上演一幕幕街坊自救的故事。

牆民每晚深宵一會 發揮社區自救精神

位於市中心的西灣河行人天橋連儂牆早於七月初設立，屬反修例運動較早期的連儂牆。這幅連儂牆設於行人天橋的樓梯。沿著螺旋型的樓梯轉上去，彷彿置身一條彩虹隧道，通往連接太安街和成安街的天橋。

不過，這條連儂牆最特別的地方並不是文宣品或佈置，而是數十位深宵聚集的「牆民」。一到夜晚約十時，人群開始湧現連儂牆。自從七月連儂牆築成，他們便每晚聚集於此閒聊，或坐在樓梯休息。有時街坊遇到困難，這班牆民便會出動協助，他們試過為街坊尋貓，也試過慰問欲尋死的街坊，形成了一股社區自救的力量，他們叫自己做「牆民」。當這班牆民聚集起來，同樣吸引了一些路過的街坊停步，不時會有數位互不相識中年男士站在連儂牆旁邊，一邊看文宣，一邊論政。

連儂牆變身之前，樓梯的轉角放了物資和椅子，像是當區的流動物資站。

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備戰清潔香港運動 漏夜廿人翻新連儂牆

立法會議員何君堯早前發動「清潔香港運動」，號召群眾到各區連儂牆進行「大清潔」，不少市民恐他們與守護連儂牆的市民發生衝突，呼籲街坊避而遠之。

各區「護牆者」各施各法，迎接這班挑戰者。西灣河牆民也不例外，昨晚十時，已經有二十多人聚集於連儂牆，進行大變身工程。他們在地上貼了數十張五星紅旗海報，又在橫樑上掛著「禮物」小燈籠，又收起了本來掛在天橋的自製大橫額。為連儂牆變身之後，周六他們會使出空城計。「唔會硬碰，最好佢哋（何君堯）洗乾淨啲，我哋都想貼新嘢，有人投訴冇新嘢。」牆民EE說。

晚上10時許，逾20位牆民集結在連儂牆，進行大翻新工程。

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守牆重遇舊同學

EE並非這幅連儂牆的「原居民」，而是在8月11日之後才成為牆民，此後她每晚都會來這裡與眾牆友相聚，由互不相識到現在打成一片。「通常九點半落嚟，或者十一點左右，不定時。吹水傾計，一傾就傾到眼瞓先走，試過傾天光。」EE後來發現，部分牆民原來是十多年不見的舊同學，也有一些牆民是曾經見面的街坊，今天這幅連儂牆把他們重新連結起來。

築牆早期，曾經有人到連儂牆放火，牆身仍然留有黑色燒焦痕跡，牆民用文宣遮蓋該位置。

連儂牆成街坊諮詢處

相識後的牆民漸漸成為一股社區力量，不時幫助附近的街坊。他們試過為街坊尋貓，有街坊情緒受困，他們又化身社工前去慰問解救。這晚不時有人來問路，也有人來請教政治議題，這裡彷彿成為了區內的諮詢站。

同位牆民一份子的區議員麥德正也在場，與街坊交流。

打破「泛藍」社區形象

他們十分團結，在沒有動員之下，二十多位牆民不約而同來為連儂牆翻新，備戰清潔日。EE說，這幅連儂牆下的故事，打破了這一區「泛藍」（親建制）的形象。「發生咁多事，原來都好有愛，大家街坊街里發現大家有事，都走出嚟幫手。」他說，在8月11日港島區示威活動時，示威者一度退至西灣河連儂牆，也有一眾街坊到場充當義載司機，載走示威者，而連儂牆也是一個物資站，隨時提供急救物資。

牆民準備了紅酒聚會。對牆民而言，這條連儂牆樓梯是一個小型公共空間，由民間一手佈置和活用。

牆民如一家 回家各自報到

牆民把這條行人天橋樓梯當成了另一個家。他們會定期「清潔」洗地，避免衛生問題，方便大家席地而坐，「屋企都冇洗得咁乾淨！」而身邊的戰友們，就是自己的家人。「好溫馨㗎！早走遲走，返到屋企都會報到話『返到去啦』。冇報到會好擔心，即刻問去咗邊。如果話未返到，只係想行多陣，咁都會安心啲，如果唔係就會瞓唔著！」EE說，他們除了在牆下一聚，有時也會約會吃飯，中秋更有十多人一起吃團圓飯。這一段兩個月的關係，比得上十多年的感情，甚至更深。

這一晚不少街坊路經也會向牆民慰問，話題多數圍繞「清潔行動」，有人認為「佢哋得幾十人點拆？得大媽和老人家。」有人認為「唔好守，由佢拆。」但不論有何主張，都是希望這裡的連儂牆得以保存。

不時有街坊停下來看牆上的文宣，也有很多互不相識的人，聚集在此議論時政。

社區核心聚集街坊

區議員麥德正也是其中一位牆民，這晚他也有到場聲援街坊，彼此說說笑笑，亦與街坊討論當區區政。麥德正看見這一晚人腳齊整，也表現非常興奮，「今晚真係好墟冚，我哋唔使守，由得佢撕。」他說，這裡的牆民，乃至路經的街坊，也很喜歡在這裡交流意見，形成了一股社區的論政風氣。「好多社區嘢會發生，冇乜分彼此，仲試過幫街坊搵貓，好勁！」

他樂道這蝠連儂牆能夠聚腳的原由。他說，這裡位於市中心，就算是鰂魚涌和筲箕灣的街坊也會看成聚腳點，遂成當區的核心。同時也是這個有瓦遮頭的樓梯設計，讓牆民有一個聚腳點，就算是打風落雨，街坊也可以過來聚一聚。

牆民與台灣遊客互相勉勵。

約正午十二時，三位台灣旅客來參觀連儂牆。二十多位牆民相當雀躍，並向他們獻唱《願榮光歸香港》。台灣旅容感動拭淚，向眾人道謝，又說「香港加油，一起加油」。有人回應道：「光復香港，光復台灣」，他們笑說：「台灣不用光復，守住就好！」台灣旅客離去，連儂牆大致變身，牆民開了一支紅酒，喝幾杯壯壯膽，再以空城計迎接「全民清潔日」。