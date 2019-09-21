【9.21屯門示威】防暴警巴士站拘黑衣青年搜噴油　中年婦嚎哭聲援

周六（21日）屯門公園衛生關注組成員再發起「光復屯門公園」遊行，由屯門新和里遊樂場內足球場起步，前往屯門政府合署外。港鐵表示因應公眾活動，屯門站及元朗站將於下午1時及3時關閉。至於屯門V-CITY近C出口不少商戶已經拉閘，而商場對開巴士站位國則有大批防暴警駐守，其間一名身穿黑衫的青年，被多名警員包圍，有一名身穿粉紅衫的女子與警員理論，而且情緒激動，痛哭流涕。

一名身穿黑衫的青年於屯門西鐵站公共運輸交匯處被警方截查，警員疑似其袋中有危險物品，要求他站一旁。警方將青年背包內的物品倒出，袋內有大聲公、手套、防毒面罩、懷疑噴漆、雨傘等物品。其間，一名身穿粉紅衫的女子情緒激動，她不斷大哭，表示因今日的示威，公司安排她提早下班，「一嚟就見到成班阿SIR，我咪叫佢哋收工囉。」她稱警員回覆指「冇人示威咪收得工。」，她希望警方能收隊離開。有警員警告該名女士行為屬於阻差辦公，惟婦人未有理會。

老翁：你哋打細路仔

該婦人目睹一青年被警方截查，情緒開始變得激動，不斷痛哭稱：「我𠵱家都企係到！我夠喺到示威？你哋唔可以咁樣。見後生仔就查。」未幾，一名路過老翁亦一同聲援該名青年，要求他們將該青年放行。「我是香港人，我為香港人死，我為細路仔死！」由於伯伯情緒激動，現場多名市民在場安慰，著伯伯不要太操心，而在場痛哭的婦人，又一同勸喻伯伯盡快離開，擔心他的人身安全。不過，老翁就再向警員表示「香港警察大晒！」