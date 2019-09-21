【9.21元朗示威】警入夜驅散　守護孩子陳伯中椒　女子一度暈倒

元朗白衣人襲擊事件兩個月，有人發起今晚（21日）到元朗西鐵站進行默站活動，其後有示威者在市內堵路，並與警方發生衝突，有示威者向警車擲汽油彈，警方亦向示威者發射了數杖催淚彈。晚上十時許，警員進行驅散行動，多人被制服，期間有人疑遭警員推倒地上，一度不適暈倒；亦有人因指罵警員被警員撲倒地上。有記者吸入催淚煙不適，跑離時不慎撞柱，鼻子血流如注，義務急救員為他止血。

警員推進時有女示威者倒地不適

晚上十時許，警員對示威者進行驅散行動。一批防暴警由元朗大馬路和鳳翔路一帶開始推進。推進期間，有黑衣女示威者疑被警察推撞倒地，一度不適暈倒，需接受義務急救員治理。義務急救員治理時，不斷拍嘗喊醒該名女示威者，欲與其溝通，但她懷疑暈倒並無反應。治理片刻，該名女示威者醒來，能夠站起來離去。

警員湧上撲倒罵警女子

與此同時，附近亦有一名穿著白色衣服的女子，在場指罵警察，並指警員向在場人士照射強光，「燈閃下閃下以為自己係明星」。有警員疑似觸怒，回應道：「我話你知呀！」然後一眾警員湧上，將她將撲倒地上，以及進行查問。隨後女子被警員釋放。

晚上元朗市內多處發生衝突，多名示威者及市民被警員制服及拘捕。警員曾進入商場制服數名黑色示威者，而守護孩子成員陳伯和黃伯也被警員推撞和噴射胡椒水，令其眼部不適，其後警員將他們帶到警察防線後搜查，不久他們均被釋放。

警方繼續在大馬路上施放多輪催淚彈。有身穿寫上「記者」反光衣的男子疑吸催淚煙不適，跑離期間意外撞柱，鼻子血流如注，義務急救員即場為他止血，其豬嘴口罩染滿鮮血。

一名記者吸入催淚煙不適，跑離期間不慎撞柱，鼻即時血流如注。（余睿菁攝）