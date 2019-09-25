沙田區議員梁家輝單張疑用侵權相　原攝影師：明目張膽偷竊

新一屆區議會選舉臨近，各區區議員正密鑼緊鼓備戰，惟沙田有新民黨議員被指控宣傳單張的照片侵權。據了解，涉及的單張達約6000份，原作者回應事件時更批評該議員不尊重版權，形同「明目張膽偷竊」，不排除進行民事索償。涉事議員回覆查詢稱，事前已盡力找原作者授權，但承認有疏忽，並就事件致歉。

沙田第一城街坊投訴，最近在信箱收到新民黨沙田（愉城）區議員梁家輝的單張，單張內題為《風雨中同行》的關於反修例風波文章中，刊有「823香港之路」的照片，相中記載8月23日獅子山人鏈活動，並加上「黑暗中總有光明」的字樣，惟相片水印註明「EK 2019 All Right Reserved」，懷疑照片在侵權情況下使用。

相片原作者Edinz Cun在網上公開嚴厲譴責事件，要求梁家輝「 請停止偷相侵犯本人拍攝照片既版權」，批評對方「不問自取，偷光環，基本野都唔識尊重。 寫明All Rights Reserved都明目張膽偷竊，你地個垃圾黨唔好扮為香港好啦」，並「嚴正要求侵權者公開道歉同停止侵權行為」。

相片原作者Edinz Cun在網上公開嚴厲譴責侵權事件。（Edinz Cun個人fb專頁截圖）

記者向梁家輝了解，他解釋，事源在網上為涉事文章於網上搜索到有關相片，「非常欣賞該張相，非常適合文章精神」。鑑於留意到相片有水印，聲稱他和助手在印製單張前已盡力在網上找尋原作者授權，但事與願違。

記者追問為何未獲正式授權仍使用該相片，梁家輝稱由於認為「非常欣賞相片所表達的意義，很難再找到更適合的題材」，故堅持使用相片，又強調已保留水印，註明出處，「好像寫研究報告那般，有註明出處就可以了。加上我在相片加上了文字，應該算是二次創作吧！」

他又稱，對方有意見，或許因為「政見不一，但大家表達精神是有共鳴的」。不過，他承認事件中有疏忽，會就事件致歉，並正聯絡原作者。他透露，涉及的單張達約6000份，至少8成已派發，餘下的幾百份會被銷毀。

新民黨沙田（愉城）區議員梁家輝單張被指控使用侵權相片（右上）。（Edinz Cun提供）

涉事相片原相。（Edinz Cun提供）

Edinz Cun再回覆記者時對梁家輝的行為表示憤怒和「絕對不能接受」。身為具多年經驗業餘攝影師的她稱，過去數月為記錄反修例運動相片歷盡艱辛，相片原意只供個人作品記錄和「與政見相同人士分享」，強調所有使用其照片的人士均必須獲得授權，惟她一直無收到梁家輝的查詢，今早獲沙田第一城街坊通知才知悉相片被人「偷用」，「最少6000幾人知道相片出處，連沙田人都不費吹灰之力就找到我，為何一個議員找不到呢？」。她表示，事後亦無法獲得對方就投訴回應，由於損失已經造成，故正研究進行民事索償。

根據版權條例，若在未經版權擁有人同意下，親自進行以上任何一種行為，包括將作品複製至有形媒介例如紙張或任何數碼媒介，或導致另一方或要求另一方進行以上任何一種行為，該人便侵犯了有關作品的版權。這種侵犯版權的方式視為「 直接侵犯版權 」，控方並不需要證明侵權者是否有犯罪意圖。故即使侵權者不知道自己的行為已侵犯了版權，這名侵權者仍要負上法律責任。