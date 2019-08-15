第一城居民群起反對人臉識別系統　管理公司宣布建議停止探討

沙田第一城出現人面識別系統疑雲，居民昨晚（14日）包圍第一城業委會主席兼當區區議員、新民黨黃嘉榮質問。 事隔一日，第一城管理公司發通告，指業戶個人資料安全和保障為首要考慮，認為不宜採用具人臉識別的智能保安系統，決定向業主委員會建議停止探討該系統。 黃嘉榮接受《香港01》記者查詢時重申，整個計劃只處於非常初步階段，過往亦曾詢問保安公司有關私隱保障問題不果，他強調不會再討論有關項目。

管理公司宣布，將向第一城業主委員會建議停止探討具人臉識別的智能保安系統。（黃文萱Facebook圖片）

第一城的管理公司「百得物業管理有限公司」今日發出通告，解釋有人臉識別的智能保安系統去年由保安公司建議，希望減輕人手壓力，不過與保安公司討論多月和向市場上其他公司了解後，因應屋苑實質運作，在業戶個人資料安全和保障為首要考慮下，認為不宜採用系統，決定向業主委員會建議停止探討該系統。

管理公司強調，並未在系統上花一分一毫，更未有任何預算或開支，又指出若第一城要推出大型計劃，必先向業委會尋求初步指示，業委會探討後才可展開實質研究，目前只是「研究探討」階段。管理公司又指，其管理的公眾地方並無裝設人臉識別系統。

黃嘉榮回應查詢時指，當初保安公司建議考慮安裝具人臉識別系統的智能保安系統，稱可減低人力需求。他重申，整個計劃只處於非常初步階段，只開過一次會，「十劃都未有一撇」，之後有兩間保安公司對承接系統工程感興趣，黃嘉榮曾詢問保障住客私隱的方法，但未獲回覆。

黃嘉榮強調，「經過這麼多街坊表達意見，我們當然不會再討論」，並認為保安公司用「撤回」字眼不當，「根本連探討都未開始」。

公民黨社區主任黃文萱則表示，第一城業委會原定今晚8時半召開會議，將商討是否停止安裝計劃，但管理公司暫未確認是否如期開會。她補充，業委會由多方組成，包括52座大廈委員會主席、2名商場業主，2名管理處代表和發展商代表。