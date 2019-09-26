【包圍沙田站】女站長耐心解釋　承諾查便衣職員操守　氣氛曾緩和

昨（26日）晚上7時許，港鐵沙田站有兩名港鐵附例特檢隊便衣職員捉懷疑跳閘人士，其間疑有人動手制服一名青年，引起市民不滿。該兩名便衣職員退至車站控制室暫避，結果有逾百名市民包圍控制室，不斷高呼「開門！開門」要求交代事件。沙田站當值女站長逐一回答市民問題，解釋車站職員與附例特檢隊便衣職員的職責分別，並承諾會跟進調查有關職員行為，一度緩和了現場氣氛。

沙田站當席女站長逐一回答市民問題。(資料圖片) 便衣職員制服懷疑逃票青年一事，令在場市民不滿，逾百人包圍控制室要求交代事件。有市民高舉懷疑是港鐵便衣職員的相片，要求港鐵職員證實是否其員工，一名短髮的當席女站長走出控制室，用手機拍攝該照片再返回控制室內，以確定是否真有其人。不消數分鐘，她再次走出控制室，耐心向市民解釋，相中人就是港鐵附例特檢隊便衣職員，並提供他們的英文簡稱，以供市民跟進事件。 「相中人係屬於附例特檢隊，佢地執行職務時都係便衣，當發現可疑人需要調查會出示證件」。女站長詳細解釋有關便衣職員身份及職責，又提醒市民若要致電熱線查詢，需要提供準確的時間、地點，便能尋找相應的附例特檢隊職員。

逾百名市民包圍沙田站要求交代事件。(資料圖片)

女站長續指，剛才聽到站內傳出嘈離聲，見到有職員和乘客追逐情況，只知道職員正執行職務，卻不知是捉人或處理糾紛事件。「車站職員就係中間人角色」，她解釋附例特檢隊便衣職員會向站長交代處理逃票事件，而站長的職責就是聽取同事及乘客的口供後，填寫報告書交予公司。

有市民多番追問站長：「點解佢哋執行職務前唔可以出示證件？」、「你唔出示證件，我點知你係職員？可能會構成非法禁錮。」女站長回應指會跟進此投訴，「明白大家緊張事件」，並向市民提出兩個保證。站長確保會調查有關職員的行為是否正確及有關指控成立的話，港鐵公關部會向市民作出交代。

港鐵職員沒有因逃票報案 需向警方查詢報案人身份

女站長強調，港鐵職員不論是車站職員或附例特檢隊便衣職員，均沒有就此逃票事件報案，「只係車站職員收到相關call，先會有警方入內」。她猜測有機會是乘客報案，「可能係見到有人追逐、混亂而報警，因為大家都唔知發生咩事」，並建議在場市民，若要追究報案人身份應向警方查詢。

至於港鐵附例特檢隊便衣職員會如何處理逃票個案，女站長稱有關港鐵附例是針對「沒有持有有效車票的乘客」。若乘客認為檢控不成立，可欲拒絕即時繳費並作上訴；反之可以即時繳交罰款。現場氣氛曾一度緩和，及後在閘後有示威者破壞港鐵客戶服務櫃位，防暴警到場，最後沙田站要臨時關站，警方拉人清場。