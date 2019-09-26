【觀塘區議會】討論警暴前　建制派一句：浪費我青春　離場釀流會

觀塘區議會於今日（26日）召開大會，討論港鐵安排服務及警民衝突事宜。有議員在會上動議就修訂《引渡逃犯》條例所引發爭議要求成立獨立調查委員會調查。在會議舉行中途，有建制派議員突然離席，最終因法定人數不足導致流會。提出動議的蔡澤鴻議員稱，對建制派議員制造流會感到失望。 攝影：黃桂桂

8.24觀塘遊行，港鐵在遊行前宣布關閉觀塘線由油塘至彩虹六個站。直至傍晚，有警民在九龍灣德福花園發生衝突，警察一度發射催淚彈。九龍灣區議員潘任惠珍向觀塘區議會提交文件，要求討論觀塘區內警民衝突事件。

蘇冠聰議員稱，他於當天早上十時三十分接獲港鐵通知將會封站，批評封站消息過於倉促，「十二點半已經封咗，係咪太快？同埋，係咪有必要由油塘封到去彩虹？通常都係封一兩個站，好少封咁多個站。如果地鐵站受到破壞你話封冇問題，但當日上午好和平，係咪有必要封？」潘任惠珍亦表示，港鐵是居民出入必需的交通工具，認為港鐵突然作出封站決定，「是將公共運輸放在政治立場上」。

8.24觀塘遊行，港鐵在遊行前宣布關閉觀塘線由油塘至彩虹六個站。（資料圖片／高仲明攝）

民建聯牛頭角上邨區議員陳國華則認為議員是「倒果為因」，「我睇新聞，見到『暴徒』周圍搞破壞，要納稅人找數，點解唔叫啲『暴徒』收斂下？我相信港鐵封站是為了市民安全著想。」但其後卻表示自己一向不乘搭港鐵。

民居放催淚彈 質疑武力適當性

至於觀塘遊行期間，警察一度在德福花園施放催淚彈，潘任惠珍質疑警察使用武力的程度不適當，「在密集民居施放催淚彈，係咪使用適當武力？警方向區議會提交文件，稱市民離開受影響地區好快可以好返，但居民就住喺嗰度，可以點樣離開？」

她又提到9月3日，一輛前往藍田的42C巴士，在九龍灣港鐵站外被警察截停並上車搜捕，事件擾攘近三小時，有近千名市民聚集，多人被捕。警方指執法期間使用最低武力，她直言：「對唔住囉，我哋完全感覺唔到。」她指對警民對立感到痛心，「政府幾時還一隊市民愛戴的警隊給市民？」蔡澤鴻議員亦質疑，警方當日無理拘捕巴士上的乘客，又稱對警方不出席區議會回應事件感到遺憾及失望。

建制議員突離席致流會

其後，陳國華議員在討論擱置觀塘海濱音樂噴泉項目時突然離席，他大聲道：「坐喺度同呢啲咁嘅議員傾啲咁嘅嘢，簡直係浪費我嘅青春！」然後向主席表示他不會再參與接下來的討論，亦陸續有其他議員離開。區議會主席隨即宣布休會15分鐘。期間有旁聽席市民高舉紙牌，要求成立獨立調查委員會，有市民喝倒彩，場面一度混亂。區議會秘書處點算人數後，指會上不足法定人數19人，主席宣布散會。

原訂在討論音樂噴泉後的成立獨立調查委員會動議因此無法討論。對於有建制議員離席導致流會，蔡澤鴻表示：「好失望，一件市民咁關心的事，建制用流會方式處理，好龜縮、可恥。」他又指他在觀塘區議會從事25年，這是第一次出現流會情況，「成立獨立調查委員會是香港市民最大公約數，亦是五大訴求其中之一，你唔同意咪唔同意，可以投票否決，議會嘅功能就係咁，點解要用呢個方式令觀塘區議會蒙上污點？」他指「流會」是意料之內的事，現時未知何時會重開會議。