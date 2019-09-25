【觀塘黐線行動】裕民坊小巴站人龍混亂　社區主任黐膠紙劃線排隊

位於裕民坊、凱匯地盤對出有數個相鄰的小巴站，每逢繁忙時間人龍便源源不絕，導致乘客經常「排錯隊」。有一眾社區主任因此發起「黐線行動」，利用不同顏色的電線膠紙，分別在四個小巴站的地下貼上長達幾米的排隊線，以方便一眾居民辨認。他們亦將相關訴求向路政署表達，望日後能畫出一條永久的排隊線，解決混亂情況。 攝影：林振華

裕民坊對出有四個並排相鄰的小巴站，分別前往樂華邨、康利苑、曉麗苑及秀茂坪南邨。觀塘曉麗新動力社區主任張敏峯指，由於小巴站位置相近，在繁忙時間期間，乘客排隊經常出現混亂。另一社區主任陳嘉言補充，隊伍旁邊有報紙檔，導致兩條小巴隊伍人群站得緊密，無意中會混合在一起，令乘客難以找到該乘坐小巴的隊尾，「要走去隊頭，才知道自己排哪條隊，或者問其他人應該排哪裡。」

現場所見，乘客大致都依照地下膠紙劃線排隊。

數月前，三名觀塘區的社區主任發起「黐線行動」，自發買來顏色膠紙，把膠紙貼在小巴站地上，每種顏色分別寫上不同的小巴路線，以及指示排隊方向，讓乘客能靠地上的膠紙識別排隊位置，張敏峯說：「透過黐膠紙美化地方之餘，亦能讓街坊認到不同小巴線的排隊方向，節省他們等候小巴的時間。」

不過，過去天氣不時有雨，令膠紙偶爾脫落及損耗大，幾名社區主任已分別為小巴線修補幾次。張敏峯解釋，用膠紙劃線只能解決當前的燃眉之急，長遠而言還需政府作長遠交通規劃。他又指，日前觀塘區議會黃子健已將相關方法提交市建局，希望局方能參考這種劃線方法，為小巴站加上永久劃線標記，便利日後市民乘搭交通工具。