【10.1遊行】衝突處處　記者屯門中腐液　黃大仙混亂中大腿中彈

反修例風波持續至今接近四個月，再有網民在十一國慶發起「六區開花」的遊行集會，其後各區都有出現衝突。《香港01》兩名記者在黃大仙區和屯門區採訪期間亦有受傷，其中一人大腿被疑為布袋彈擊中，另一人混亂間被腐液淋中，面部、手部均有受傷。

今天(10月1日)下午約一時，數百名身穿黑衣的示威者抵達屯門大會堂一帶聚集。集會開始後不久便發生警民衝突，約二時許，大批駐守在大會堂內的防暴警察突然衝出，拘捕及制服多名示威者。示威者向警方投擲雨傘等雜物，場面混亂。

《香港01》記者在拍攝被警方制服的示威者時，突然感到手部灼痛，但到在場有人高呼「有鏹水呀！」，記者才發現右手手臂原來已滿佈水泡。當時在場街坊和急救員即時協助記者，不斷用水和生理鹽水沖洗皮膚，其後記者在同事陪同下到急症室治理，她的右手上、下臂都有大片灼傷，而左手下臂和面部都有沾到液體受傷。記者表示，未知該些液體是由何人扔出，而急症室內另有數名其他媒體的記者受傷求醫。

而在黃大仙龍翔道一帶，下午約四時亦有警方與示威者在正德街巴士站路口對峙，其後警方多次施放催淚彈、布袋彈等。記者憶述，當時槍聲不斷，她與其他記者一同站在一棟建築物後方，當示威者跑離現場時，疑因改變了逃跑路徑，記者大腿位置被疑為布袋彈擊中，即時出現大片瘀黑及紅腫。現場急救員即時以冰袋及繃帶為記者處理傷患，而據她表示，當時亦有數名黑衣示威者一同中彈。她其後亦由同事陪同下送到醫院檢查。

今天港九新界多處都有發生衝突，更有中五學生因中實槍受傷入院，多間大學以安全為由，發出通知籲學生記者離開採訪現場，其中浸會大學、樹仁大學和中文大學的新聞學系均有相關通知。