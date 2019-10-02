【逃犯條例】涉9月1日刑毀案　西環飛躍動力葉錦龍踢保成功

區諾軒議員助理暨石塘咀社區幹事葉錦龍，今早（2日）前往西區警署報到，並進行踢保（拒絕把保釋續期）。他指：「如果警察有證據，如果警察覺得他們行為喺啱嘅，咁我覺得依啲可以交俾法庭處理。」其後，警方回應他的踢保時，指出已徵詢律政師意見，把他暫時釋放，但保留再次拘捕的權利。

葉錦龍在九月一日早上11時被警方拘捕，他指警方是以刑事刑事毁壞及襲警的罪名把他拘捕。他憶述當時他被警員按下，並對他作出拘捕行動。「我和我同事都覺得依嗰喺一個無理拘捕。目的是為了嚇怕一啲抗爭者，不出來抗爭。」他表示今前往西區警署進行踢保時，並沒有被改控罪，也沒有為難他，只是叫他等待。

葉錦龍在Facebook中指其踢保成功（資料來源：葉錦龍facebook)

踢保成功 葉：希望作出一個拒絕嘅宣言

「我希望今次踢保，喺去對依個警察嘅濫捕、暴力對待示威者，作出一個拒絕嘅宣言。」對於近日十月一日和九月二十九日發生的事情，他表示：「我覺得警方嘅武力喺好唔恰當，而且我喺依兩日，返到自己區觀察到個情況。無論警方在暴力和佈防都其實都喺非常不合理。」他亦對警務處處長盧偉聰只是看過坊間影片後就立論該（荃灣開槍傷及示威者）警員是做得正確而感到不滿。

葉錦龍是「西環飛躍動力」召集人，曾於2015年參選中西區區議會西塘咀選區，惟以500多票之差不敵現任議員、新論壇陳財喜。