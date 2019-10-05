【禁蒙面法】新例實施首日　戴口罩男女被警按地搜查後獲放行

《禁蒙面法》於午夜實施後，今日下午有大批戴上口罩的人士於港島一帶集結、遊行，反對政府訂立有關法例。防暴警察傍晚於遮打花園對出，突將戴上口罩的一對黑衣男女按倒在地上，作出搜查。有關男女後來雖獲放行，但附近同時亦有一名戴上頭巾、未有蒙面的男子被捕，警方未有交代拘捕原因。

大批戴上口罩的人士下午自銅鑼灣遊行至中環後，於遮打花園休息，至下午約5點半，十多名防暴警察突進入遮打花園，在場人士紛紛跑離。防暴警走出遮打道後衝前，並於匯豐銀行總行對開的電車站位置，將一對身穿黑衣、戴上口罩的男女按倒在地上，並組成防線，將男女圍住。

《禁蒙面法》首日，防暴警察傍晚於遮打花園對出，突將戴上口罩的一對黑衣男女按倒在地上搜查。(陳康智攝)

該對男女身上除了外科口罩外，未見有其他裝備，在場人士不滿，紛紛包圍並指罵警員「離晒譜」、「做咩事推跌小朋友」，防暴警察則不停要求在場人士及傳媒「行開」、「上返行人路」，更一度以警棍推向在場人士，令他們向後退。聚集人士後來退回行人路上，繼續指罵警員，要求他們放人。警員對有關人士進行搜查後，將他們放走，據在場人士指，該對男女被警員按倒在地上前，只罵了兩句「黑警」，並無其他動作。

在該對男女接受警方搜查期間，中環站太子大廈外一名戴頭巾的男子被防暴警察接倒在地，並被鎖上手扣拘捕，警方未有交代拘捕原因。(陳康智攝)

在該對男女接受警方搜查期間，遮打花園對出、中環站太子大廈外一名戴頭巾的男子被防暴警察按倒在地，並被鎖上手扣拘捕。有關男子未有用任何物品蒙面，記者曾向在場防暴警察詢問，是以甚麼罪名拘捕該名男子，當時警員聲稱稍後會回應，但之後不了了之，而男子亦在警員的押解下登上警車。