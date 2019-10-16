【施政報告】研建三條「新」鐵路　區議員：走數多年的old news

政府今日公布新一份《施政報告》，當中提到會加快落實多項鐵路計劃，並在未來一年，邀請港鐵就東涌線延線、屯門南延線及北環線等三條路線，展開詳細規劃和設計，希望工程盡快動工。不過有區議員批評所謂的新鐵路其實無新意，例如東涌線延線已「走數」近20年，直言「希望（《施政報告》）唔係講大話」；亦有區議員形容建屯門南延線只屬「old news」，政府亦未有披露任何新資料。 事實上，多年前的《鐵路發展策略2014》除了提到上述3條鐵路，還包括另外4線鐵路，當中包括南港島線（西段），有區議員直言對《施政報告》未提及這些路線感到失望，認為推展工作過慢，相信線路未能配合華富邨重建。

林鄭月娥今日宣讀《施政報告》。（政府新聞處圖片）

《施政報告》提到公共運輸基建對推動房屋發展至為重要，未來一年邀請港鐵詳細規劃和設計東涌線延線、屯門南延線及北環線，務求鐵路項目早日動工。港鐵對此表示歡迎，並指一直與政府保持緊密聯繫，會繼續配合政府以規劃及推展上述項目，亦會在敲定新鐵路項目的方案前，與政府適時就方案的細節諮詢公眾。

翻查2014年公布的《鐵路發展策略2014》，北環線將是一線連接現有西鐵線的錦上路站，及落馬洲支線增設的古洞站的鐵路線；東涌線延線則是在現有的東涌站，向西延長1.5公里，於東涌西增設新鐵路站；屯門南則是將現時的西鐵線，從屯門站延伸約2.4公里至屯門南。

▼東涌線延線、屯門南延線、北環線示意圖▼

雖然《施政報告》提到希望盡早動工，不過區議員對此並不樂觀。離島區逸東邨南區議員郭平坦言：「希望（《施政報告》）唔係講大話」。他表示，逸東邨2001年入伙時，房屋署的小冊子已提到附近將興建鐵路站，惟一直未動工；到2018年時，港鐵終就項目向政府提交建議書，不過今年4月運輸及房屋局局長陳帆卻表示，項目未有興建時間表，需配合東涌新市鎮的填海工程。

郭平表示，逸東邨交通出入不便，居民一般需乘搭巴士到東涌站轉乘港鐵。他續稱，雖然歡迎政府提出盡早動工，但心情「又驚又喜」，希望政府不要再拖延。郭平已報名參加滿逸選區區議會選舉，同區已報名的有工聯會、民建聯的王俊傑。

《施政報告》提到會加快落實《鐵路發展策略2014》的項目。（資料圖片）

屯門區兆翠區議員葉文翊亦表示，興建屯門南延線是「old news」，過往早已提及，雖然街坊非常期待落成，但批評《施政報告》未有提到詳情，又欠缺時間表。他認為，政府應盡早公布如何興建，以及有何配套，不少居民都關注鐵路站上蓋的發展，尤其興建港鐵站會影響附近樓價。他又表示，之前都曾流傳會於屯門泳池興建新站，惟《施政報告》未有提及，批評：「資訊仲少過之前」。

葉文斌已報名競逐兆翠選區連任，同區有民主動力、朱凱廸新西團隊的甄霈霖參選。

▼2019施政報告懶人包▼

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新東九龍線、南港鐵島線（西段）、北港島線、洪水橋站「失蹤」

除了《施政報告》提到的3條鐵路線，其實《鐵路發展策略2014》，亦提到新東九龍線、南港鐵島線（西段）、北港島線、洪水橋站等鐵路項目，新一份《施政報告》卻未有提及。南區黃竹坑區議員徐遠華坦言，對《施政報告》未有提及南港鐵島線（西段）感到失望。他表示，早於1990年代，南區已爭取興建鐵路，惟最終需「斬件」興建，東段先於2016年底通車。

徐遠華表示，鐵路發展進度緩慢，原本南港鐵島線（西段）是配合華富邨重目，但預料重建的首階段將2025至2026年竣工，即使現時立刻興建西段，相信都無法趕及入伙。他表示，港鐵明年會提交西段的建議書，不過根據東段的興建速度，估計即使過程順利，未有遇到工程問題，相信最快亦要10年後，即2029年方可通車。

徐遠華已參選競逐黃竹坑選區連任，同區有工聯會、民建聯的陳榮恩報名。