【10.20遊行】連中催淚彈水炮　深水埗食肆食材報銷　冷氣需清理

上周日民陣發起的九龍遊行遭否決後，大批示威者仍響應呼籲上街，惟遊行後來演變成衝突，警方於各區作出武力驅散，更出動水炮車，向示威者發射催淚水劑。不過，不止示威者，有店舖亦在警方的清場行動中「中招」，深水埗有食肆當日「連中」催淚彈及水炮，需停業兩日，其負責人指損失高達四萬元。

上周日的九龍遊行後來演變成各區衝突，晚上近8時半，有示威者於深水埗欽州街、基隆街交界聚集，示威者築起傘陣，並以鐳射筆照向附近的深水埗警署時，警方突從警署向示威者發射數枚催淚彈，有催淚煙湧入附近食肆。約5分鐘後，一輛水炮車沿欽州街駛至現場，示威者見狀已向基隆街後退離開，惟水炮車駛至兩街交界時，仍向該處發射藍色催淚水劑，現場多名記者被濺中之餘，附近食肆亦告「中招」。

昨晚上近8時半，警方突從警署向欽州街示威者發射催淚彈，有催淚煙湧入附近食肆，「饗車仔麵」負責人鄧先生指，當時有不少食客感不適，需戴上口睪及「豬嘴」。(呂諾君攝)

受影響的食肆「饗車仔麵」昨晚於社交平台指，店舖「連中」催淚煙及水炮後，食材已不可使用，冷氣機未知有否受損，店舖亦出現滴水的情況，故今日需暫停營業一天。記者今日到場了解，舖頭門前掛上「休息」牌，店內有員工正進行清潔。

位於深水埗欽州街、基隆街交界的食肆「饗車仔麵」昨「連中」催淚彈及水炮，需停業兩日清理。(林振華攝)

需請專業人士清洗店內冷氣機

「饗車仔麵」負責人鄧先生指，昨日催淚煙湧入食肆，令不少食客感不適，有人需戴上口罩及「豬嘴」，後來水炮車沿欽州街發射藍色催淚水劑，亦射中舖頭近欽州街的冷氣機及出風槽，水劑更沿招牌流入店內，他指那些水有明顯異味。鄧先生表示，職員今日忙於清潔店舖範圍，稍後需聘請專業人士清洗店內幾部冷氣機，加上店內食材因被催淚煙及催淚水劑污染，已無法使用，明日要重新準備食材，店舖最快要後日才能正常營業。

店舖門前今日掛上「休息」牌，店內有員工進行清潔。(林振華攝)

兩日無法營業，加上要花錢重新購入食材、清潔店舖，鄧先生預計共損失4萬元。他指，警方過住曾數度在欽州街一帶施放催淚彈，但該段時間深水埗區示威活動較頻繁，生意較淡靜，故店內未儲存太多食材，過去每次因催淚煙污染食材而這成的損失將為5,000元。不過，近日店舖生意有好轉，他指店內因此存放多了食材，令是次損失變得更嚴重。