【區議會選舉】從街頭走向議會　巫堃泰力撼連任十屆79歲區議員

「愚公移山」的故事眾人都耳熟能詳──古代有名叫愚公的九十多歲老伯，家門前矗立了兩座大山，他決意每日逐點逐點把大山鏟平，方便出入附近的村民出入，別人笑他傻，大山怎能憑一己之力除去？ 今年區議會選舉，不少政治素人奮起「填白區」，勢要挑戰駐守地區多年的建制勢力。今年33歲、參與社運多年的巫堃泰是屯門三聖區的區議會候選人之一，他的對手，是打從區議會成立首屆起，便連任長達37年的蘇炤成。參選這一役如愚公移山──而巫堃泰決意仿效愚公，要移開他面前一座大山。儘管這一役寸步難行。 攝影：歐嘉樂

現任區議員連任十屆 在位時間全港最長

自1982年首屆區議會選舉起，屯門三區區議員蘇炤成便連任至今，算是「長勝將軍」。他於2013年加入新民黨，當了十屆三聖區區議員，出任區議員長達37年，是香港區議會在位最長的區議員，更是唯一一個在十次參與直選亦當選的人，今年他已屆79歲。根據2015年正式選民登記冊，三聖選區登記選民人數共有7,691人。過去十屆區議會選戰中，多次參戰的民主派候選人無一成功挑戰其議席。至於上屆區議會選舉中，蘇炤成以六成七的票數擊敗報稱獨立的李錦添。蘇炤成在當區扎根多年，巫堃泰猶如前面像佇立了一座無法撼動的大山。

「盡做啦。」面對眼前這大山，巫堃泰經常說起這幾字。早上八時，他在三聖邨擺街站，有伯伯見到新臉孔，走過來露出一個微笑，他提起當區區議員蘇炤成：「我成日問佢（蘇炤成）有冇孫，不如返屋企湊孫啦！啱啦，整多個新人嚟選！」巫堃泰笑笑，還是把那句口頭禪掛在嘴邊，「盡做啦。」

「盡做啦。」巫堃泰笑笑，還是把那句口頭禪掛在嘴邊。（歐嘉樂攝）

由反高鐵至光復屯門

巫堃泰兩年前他從港大法學碩士（人權法）畢業。他曾為公民黨黨員，亦在非政府組織參與過政策倡議。過去的反高鐵、反三跑運動上亦不乏他的身影，他去年亦在尖沙咀舉辦六四悼念晚會。今年7月，屯門公園衛生關注組發起「光復屯門」，遊行人士由屯門新和里遊樂場遊行至屯門公園，抗議屯門公園多年來的賣唱及色情販賣等問題。巫堃泰為是次遊行申請人，社運履歷長達十多年，為何會從街頭走向議會？

制度內外齊推動 缺一不可

去年他為張秀賢參選立法會補選出謀獻策是一契機。「那時我就在想，是否要重回議會？我可以發揮的是政策倡議、構思政策或選舉。當時整個社會政治風氣低潮，沒有人去選都是死路一條，這叫醒我到底要什麼。」他續說：「你要撼動這個制度，一是在制度內有變化，有變化一定要由外來的力量推動。所以其實是缺一不可，我覺得地區人士可以同時兼顧這兩個角色。」

小欖新村山竹遺禍未清 樂濤街變爛地 青山公路「猶如沒有區議員」

一落區便「打大佬」，他卻能巧妙地運籌帷幄，應用他多年的選戰經驗。對手服務三聖選區長達33年，早已儲下一堆「鐵票」，但他認為今年似乎形勢有變，出現新轉機。今次一役似是天時地利人和，「我估計蘇炤成有心交棒畀葉劉，疏於其他區事務。除了三聖邨以外，青山公路至轉車站的範圍，真的好像沒有區議員一樣。」巫堃泰說，有小欖新村的居民向他反映，去年「山竹」的遺禍至今還未清理；旁邊的樂濤街因鄰近業主重建住宅，大型車輛出入令街道變了凹凸不平的爛地，情況持續大半年都無人理會。最近幾年間，青山公路一帶就儼如「孤兒仔」。

搬到選區 踩單車拍門打招呼 「難都要做，唔通唔做」

於是巫堃泰把眼光放回那些被忽略的人需要上──既然三聖邨的鐵票不可撼動，他便跑去撿沒人願做的「豬頭骨」，放手一博嘗試挽回局勢。「是有一定難度，但難都要做，唔通唔做咩！」他首先加入了屋苑的居民群組，打開知名度；每逢週末，他又會踩單車跑到青山公路一帶的獨立屋或私人屋苑前拍門，逐一與居民打招呼握手，「盡量將這裡的中產呼籲出來，方法就是站在他們面前，讓他見到你，讓他們知道沒有被人忽略。」他又到黃金海岸一期、二期；愛琴灣及樂安排擺街站，「那些地區因為人流稀少，可能兩、三分鐘才派出一張傳單，但市民都幾踴躍，我感受到他們的溫度，可能是他們終於見到一個人出現。」

今年初，巫堃泰從土瓜灣搬到屯門，親自落區「視察民情」。身為屯門區在地居民，他建議下一屆區議會盡快通過擴闊青山公路青山灣段工程，以改善附近國際學校交通擠塞對青山公路單線雙程行車道的影響。另外，有黃金海岸的住戶有意成立法團，與發展商信和抗衡，卻因黃金海岸一帶業權被劃分成商場、酒店等而分散，業主難以集齊一定業權成立法團。巫堃泰打算借鑑去年青衣美景花園成功入稟土地審裁處，申請成立法團的例子，為黃金海岸居民爭取權益。

至於三聖邨，他也有一個願景。邨內的屯門救世軍三聖邨劉伍英學校於2010年殺校後一直空置至今，「如果可以當選，我想在任期之內，找到NGO承接校舍，改變其用途，讓校舍可以成為老人日間復健，或國際幼稚園也好。」眼前的巫堃泰額前一撮白髮，看上去不苟言笑，但經常把「溫度」二字掛在嘴邊，「市民不會突然間變了魔人，會無師自通地去關心區內事務，做當區的代表有責任察覺問題，市民才會對區政有溫度。」

巫堃泰為2019年屯門區議會三聖選區參選人，同區其他參選人為新民黨蘇炤成。