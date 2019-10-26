【區議會選舉】正選後備齊入閘　觀龍周世傑停選戰：功成不必在我

他在場邊熱身，時刻候命。臨陣一刻，他被調回後備席上，靜靜安坐，觀看整場賽事。沒有上陣機會，他仍是盼著球隊獲勝。後備的心情，有誰理解？ 今年區議會有不少「Plan B」（後備）參選區議會，以免遲遲未獲確認的「Plan A」（正選）參選人被DQ（取消資格）。不過，在Plan B參選之後，Plan A的提名紛紛被確認。雙雙入閘下，製造了多個「撞區」情況。Plan B接著「棄選」，Plan A繼續作戰。 維多利亞社區協會主席周世傑，今年選舉中擔當Plan B，避免當民主派參選人梁晃維被DQ，出現建制派自動當選。不過，選舉主任於提名期結束之後，才確認梁晃維的提名，二人雙雙入閘。 既是Plan B，如今正選入閘，這場選舉餘下的部分，可說無他的份。周世傑終止選舉工程，回到後備席，默默支持同路人。他沒有不甘，心裡只有大局。「邊個出選不重要，是不是我贏都不重要，最重要是整個氣氛、整個選區、香港，可以得到改變。」周世傑說時凝重。 攝影：廖俊升

27歲的周世傑，5年前創立青年新政，當過組織的發言人，曾競逐過西環堅摩區議員席位，惟與民主黨冼卓嵐撞區並一同落敗，不敵民建聯的陳學鋒。敗選之後，他退出了青年新政，開創了另一個社區組織維多利亞社區協會，繼續地區工作。

今年區議會選舉在十月揭開戰幔，周世傑以另一個身份捲土重來，出戰觀龍區區選。觀龍區選情方面，香港大學學生梁晃維於10月7日報名參選，挑戰現任區議員、民建聯的楊開永。然而直至提名截止日，選舉主任仍未確認民主派的梁晃維的參選資格。

周世傑說，建制派在觀龍區紮根多年，種下大量票源，比起其他區更難攻陷。而他認為，單是梁晃維挑戰建制派老巢的勇氣，已經值得他人支持。

最後一刻成為Plan B

「當區居民其實好擔心，日日都問Fergus（梁晃維）確認咗未，點算呢，會唔會自動當選。」周世傑說。區議會選舉提名期於10月17日下午5時截止，梁晃維的參選資格還未得到認確，因此在協調之下，決定由周世傑出任Plan B，一旦梁被DQ，便由他出選。當日下午3時，周世傑開始落區收集提名，短短1小時便達標，趕在4時59分正式報名參選。「不到最後一分鐘，都不想自己人打自己人」周世傑說。

戲劇在截止後上演。提名截止翌日，梁晃維收到來自選舉主任長達15頁的信件，查問他是否支持港獨。「我好遲先遞（參選）串請，但我收確認書（要求參選人擁護《基本法》及保證效忠香港特別行政區）仲快過Fergus，那時以為大局已定。真係估唔到。」

周世傑心急如焚。「我形容係緊張、煩惱，好多計劃都不能夠落實。」周世傑說，一天未知Plan A能否入閘，一天都不能展開選舉工程，變相成為對家的拖延策略，「整個方向、文宣、聲明，變成所有嘢都延遲晒⋯⋯」他又擔心兩人一同被DQ，不安得如熱鍋上的螞蟻，與律師商討對策。他們想過選舉呈請，也想過司法覆核和申請選舉禁制令。後續行動如箭在弦，只待選舉主任一聲答覆。

周世傑是今屆觀龍區的參選人之一，參選宣言中，指明是作為梁晃維的Plan B，當梁入閘，他便會停止選舉工程。

Plan A、B一同入閘 變陣應對鎅票

然而，觀龍區並未上演副將領軍的故事，反而形成兩隊民主派內訌的局勢。遞交報名表後，周世傑在10月21日確認入閘，需時僅僅4天；而梁晃維也在同日入閘。

「成個過程好似坐過山車！」周世傑說。由於正選上馬，周也宣佈暫停所有選舉工程，以免影響大局。不過，他仍擔心「鎅票」危機，「佢想你自己區鎅自己區。可能有人不知道發生什麼事，但又想該區多個選擇，結果投了給我，百零票就鎅走咗。」觀龍區選戰出現暗湧。

正選後備一同入閘既成定局，周世傑開始部署如何在不違反選舉條例的情況下，讓居民知道為何當區有兩個民主派，籲市民集中票源投正選。「選舉物資上點運用、文宣設計、顏色等，我們如何令選民明白整件事是怎樣發生，最重要是宣傳上。除了Banner位，還有寄選舉通函等。當然我一定不會再就自己選舉做任何事。」他希望透過這些途徑，令選民知道他出選的目標，正正就是對抗篩選，而當原先的參選人入閘，他鼓勵選民集中票源。

周世傑說，上屆選舉中，梁頌恆與楊開永競選，兩人相差高達900票，最終由民建聯的楊開永當選，這個選舉結果令他有好大擔憂。

「邊個出選不重要，是不是我贏都不重要。」 中西區觀龍候選人周世傑

後備心態：大局為重

不能落場，又要時刻準備，後備兩字，責任重大。打一場不是屬於自己的選戰，周世傑沒有力不從心，當需要他，他隨時候命。他淡言一句「功成不必在我」，只要目標一致，誰做Plan B也沒有所謂。「Fergus出選，我願意做Plan B。邊個出選不重要，是不是我贏都不重要，最重要是整個氣氛、整個選區、香港可以改變，改變保皇黨為所欲為的氣氛。」他接著說，如今各區區議會被建制派把持，市民只能眼白白看著這個議會，逆民意地花費，如建噴水池等小白象工程，「香港人又不是沒有能力，但就要過得這麼艱苦⋯⋯」他慨嘆。

「我今年27歲。4年前，該是23歲吧⋯⋯對，跟Fergus差不多，好像傳承一樣。」曾經參選區議會的周世傑，沒有戀棧議席，並希望用自己的經驗，幫助年輕人投身政治。在反修例運動後，多區都有新人冒起，年僅27歲的他已經是一個較有經驗的地區人士。「好多有心的手足都會想去做，我反而想在後面，以經驗做Back Up。」

觀龍區以往是民建聯葉國謙的根據地，過去六屆選舉中，只有一屆是由非民建聯人民勝出。

敗選成歷練 四年時間做區與從商

4年前，周世傑是Plan A，出選西環堅摩選區。當時，他的同區對手有民主黨的冼卓嵐，以及民建聯的陳學鋒。民主派撞區下，周世傑取得838票，冼卓嵐取得1,072票，而陳學鋒就取得1,859票當選。他曾經不眠不休想選舉策略、擺街站和協助街坊，盼當選為區議員，惟未如願以償。

失敗，都是一種歷練。「這個歷練給我機會去反思，可以做到幾多嘢，亦擴闊了我想像空間。」他覺得那種歷練和辛酸，可以繼續傳承，「無論今次運動和區選，我覺得都可以傳承下去。讓我揀多次（15年參選），我都會這樣做。」

當年有人問他，敗選之後，路該如何走，他直言：「從商！」。他深信，單靠政黨議席可以做的事有限，而商人治港看似是香港的常態，故望在地區和商界兩邊走，推動香港發展，「大家一說『誠哥』、四大地產商，都會覺得他們有很大控制權。我覺得與其羨慕、不忿，不如我自己加入個圈啦。」他說，今次反修例運動中，多間商舖表態，形成了一股力量，證明要用不同的角色介入政治，「見到好多商家相比四年前願意行得更前。」

他成立過LifeTV電視台，冀打破大台壟斷，並獲得千萬投資，「投資者竟然在開張那日中風⋯⋯」電視台大計無疾而終。到今天，他成立了自己的公司，代客人訂位、購物的系統平台。「這四年我覺得，某程度上愈做愈加入到商界，開始認識到某個圈的人。」

他期望，自己即使停止了選舉工程，仍能用自己的經驗，幫助更多年青人。

「今次你輸都好，你應承我一件事，唔好走。」 四年前區選一名女街坊向周世傑說

街坊一席話 成Plan B最大責任

轉眼間4年，選舉中一幕幕動人畫面，尚在他的心頭。上屆投票日，早上8時，他便到街頭擺街站嗌咪。一位年約40的女士特意前來鼓勵他。「因為我那一區好尷尬，撞區。佢話：『其實撞區都知道你贏嘅機會唔大㗎啦，過往選過咁多次，每次選完之後，啲人都會消失晒，今次你輸都好，你應承我一件事，唔好走。』呢個街坊呢句說話我好深刻⋯⋯」

周世傑答應了這位女士。她離開不久，又走回來，拍拍周世傑的肩說：「我就係因為你呢句，我投咗畀你，縱然你輸都好，你記住你自己講咗呢句。」周世傑說，這句說話成為他的責任，決定將來無論是自己出選，還是用別的方法，都要用一個形式，呈現出這一個承諾。後來，他成立了維多利亞社區協會，繼續服務港島，再以Plan B候選人身份，出選堅摩旁邊的觀龍區。

Plan A的參選資格，遲遲才獲選舉主任確認；此前，Plan B已經入閘，導致變相撞區。這種情況，並非觀龍區獨有：【區議會選舉】Plan A、Plan B同入閘 替補變撞區 邊區最重災？​

2019年區議會選舉觀龍選區共有3名候選人，分別是楊開永、梁晃維及周世傑。（排名不分先後）