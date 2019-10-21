【區議會選舉】想改變社會　記者棄筆落區　重返成長地挑戰建制派

「靠支筆，可能可以改變到少少嘢。」前港聞記者李家偉說。 2012年反國教運動，還是中學生的李家偉看到政府的強硬和社會的荒謬，他相信，社會需要變革，而變革的必要條件，是要在社會上廣傳正確的資訊。還是滿臉稚氣的他有一個志願：當記者，改變社會。 升上大學，他修讀新聞系，在雨傘運動後，他如願當上記者。他跟進勞工福利議題，用一支筆揭破了繁華盛世下基層工友的苦況。今年六月，反修例運動爆發，在硝煙裡，他拿著相機，記下一幕幕香港社運史。然而，他發現比起記錄真相，還有更重大的責任等著他，「記者係想成個社會改變，但好多時候唔記得咗，改變可以由社區做起，改變始於足下。」 他毅然辭職，放棄了理想工作，回到成長地屯門富新區，參選區議員。離開理想職業，有時午夜夢迴，他很想再執筆，很想再聽到快門聲，甚是想念昔日跑新聞的生活。但個人志願，比不上社會的宏願。他仍然是那個渴望改變的少年，不過這次他選擇揼石仔。 攝影：鄭子峰

作為被時代選中的一代人，李家偉似乎一直被推著走。因為反國教運動，所以大學選修新聞系；因為雨傘運動，更堅定要做記者；亦因為反修例運動，放棄了心愛職業，走入社區、服務社區。

無緣見證運動起落 從記錄者到示威者

反修例運動由炎夏延續至初秋，至今仍未止息。這是香港史上其中一個大型的社會運動，百多日來滿城硝煙，經過的每一處都有故事。作為香港人，作為記者，無一不想在場見證，將一切紀錄下來，將真相傳遞出去。

李家偉在六、七月間亦有份穿上反光衣，在對峙現場遊走，寫下示威者訴求，拍下衝突升級的場面。他說，場內場外仍有很多故事想發掘。「有咩令佢哋（示威者）冇咗命都要走咁前？到底佢會點形容對香港嘅愛？我好想知道佢哋呢份情感。」

但還未找到答案，便要止步，因為自八月起他不再是一位記者，而是屯門富新區社區主任。沒有反光衣，沒有記者證，如果他要走入運動現場，他的身分只會是示威者，背後承受的是被捕受傷的風險。「唔可以用記者身分，見證成場運動起落，係有啲遺憾。」

2014年9月28日，政權以87粒催淚彈回應人民訴求，引發之後雨傘運動。李家偉當日亦在場，更有份佔領旺角。翌日，他回母校分享所見所聞，以聲援師弟師妹罷課行動，結果在生理、心理還未消化下失語。「好悔恨冇好好交待到俾人聽，愈來愈覺得有必要將社會發生嘅事傳遞俾更多人知。」

反國教立志做記者 跟進勞工議題

遺憾，因為記者是他堅持多年的理想。2012年9月，數以十萬人坐在政總示威區，聲聲「撤回國民教育課」不絕於耳，人海中有李家偉的身影，當時他還是中五學生。那天放學，他一人從屯門，乘搭10多元車費的962X，山長水遠到金鐘公民廣場參加集會，那是他第一次參與社運。群眾聲嘶力竭，那股力量讓他覺悟，「社會上需要變革，原來有人出到來，就可以推動到社會有少少改變。」這個理科生決意做一份影響社會、影響別人想法的工作——記者，他說要見證真相，改變世界。

佢哋唔係咩達官貴人，識佢哋唔會有咩好處，但你認識佢哋，你更認識呢個城市。 「富新一代」社區主任 李家偉

中學畢業，他在珠海學院就讀新聞及傳播學系，那時候，他已開始到新聞機構兼職及實習，畢業之後即轉全職。他由政治新聞做起，每日跟不同政界中人打交道，收風、套料，寫很多「吹風故」。「最後都會變成『吹水故』，因為個風吹得唔靚，個件事（政策）就唔會做。」他覺得不自在。「點解某名人生仔、某名人去邊個嘅婚宴要報？到底新聞係咪咁做呢？但無可否認，佢哋係名人，個生態係咁要寫來維繫感情。」

他問自己，做記者不是要發掘及報道真相嗎？於是他向公司申請轉組，改為跟進勞工及福利議題。他寫過颱風襲港下，工友被困工作場所，無飯食、無補水；又寫過居住劏房的清潔工友，日打兩份工，只為寄錢回鄉。他從一個個基層的故事，實實在在道出政策荒謬，即使最終沒有絲毫改變。「七百萬人入面搵到一個人肯同你講佢嘅故事，其實好難得、好神奇。佢哋唔係咩達官貴人，識佢哋唔會有咩好處，但你認識佢哋，你更認識呢個城市，了解好多冇被人了解嘅故事。」

李家偉說，做記者能採訪故事、見證歷史，對比其他工作有無可比擬的吸引力。「你問我，依家都係中意做記者多啲。」

如果每個人都咁諗，呢個世界冇人走出來。 「富新一代」社區主任 李家偉

不足一日答應參選 「每個人都要行出來」

堅持多年只為做記者，才剛開始做兩三年，他還有很多很多故事想寫。但他用了不足一天時間考慮，決定辭職。

「我從來都冇諗過從政、食政治飯。」因為認同傘運時期的「深耕細作」理念，所以他在剛爆發反修例運動的六月，便與朋友加入居住選區的助選團隊，在工餘時間派傳單、做問卷調查，僅此而已。直至六月下旬，原定參選人因太大壓力退選，團隊認為李家偉有傳媒及社運背景，了解時事議題，能夠講市民所想，認定他是合適人選。「一開頭唔想做 ，不如試下俾其他人做先喇，如果冇更好選擇先由我來做。」結果，沒有其他人願意出選，他考慮了不足二十四小時，便答應參選，一個月後正式辭去記者工作。

「冇人做、頂硬上」聽起來帶點輕率，難道參選並非自願？李家偉沉默了一會兒，緩緩梳理自己思緒。他說，自己是個懦弱的人，想社會有改變，卻不敢成為第一個站出來改變的人，亦不相信自己能夠改變。他怕日後辜負別人期望，也怕被內疚折磨。「但如果每個人都咁諗，呢個世界冇人走出來。」他語氣更堅定。六月以來，香港人學懂了世界沒有英雄，要改變世界只有靠自己、靠每個人站出來。於是，當被時代選中，他決定挺身而出。「與其話逼不得已，不如話本身都係要有人做呢件事，只係冇人願望有呢份承擔，所以其實我哋每個人都要行出來。只係最後只係得無咁怕死嘅人行出來，雖然我都怕死。」

假如當選，他希望居住地方被更多人認識。「人哋問我住邊，我會話龍門居，但我想俾人知道富健、新屯中係邊，好卑微好卑微要求。」

由港聞記者，到參選區議員，他考慮的是社會如何變得更美好，多於自己喜樂與哀愁。

人生是對自己、對社會負責

李家偉今年只有23歲，個子高大，宣傳海報上的他總是笑容燦爛，形象陽光，就像一個大好青年。成熟穩重形象背後，少年不善表達情感，思考時總皺著眉頭，想著如何把事情做好。「可能我較少接受人哋期望，所以有呢啲期望，我自己就好想、點都好唔好令人失望。」

他出身於公屋，父母自小分開，童年大多時間都是獨處，早就習慣了一個人對著家中四幅牆上網看資料，思考對世界的疑問。沒有人教、沒有人管，他自覺人生沒有需要對任何人負責，自己過好生活即可，亦因此敢於承擔責任。「我嘅人生我自己話事，我冇包袱，父母都冇期望我要點，咁我可以有多啲自己想法。」

李家偉今年才23歲，即使看起來一點也不像。他習慣對任何人都笑容可掬，收起個人情緒，把責任扛上身。少年活得一點也不輕鬆。

他沒有捨我其誰的英雄主義，卻是那個願啃豬頭骨的勇士。曾經，他是珠海學生會的外務副會長，不過這個崗位並非他最初所願。當時他與一眾好友決意組莊（內閣）競選，惟大家也不想拋頭露面，無人願意擔任外務要職。「如果我唔做，支莊就冇喇喎，既然係咁，咁不如頂住上照做啦。」最後，和出選區議會一樣，他決定顧全大局「頂硬上」。

一旦承擔責任，他便會把自己推到最盡。當年校內舉辦活動風氣不太盛行，同學歸屬感不大，學生會亦經年缺席學界圈子，不大參與社會事件。李家偉上莊後希望重振校譽，於是積極參加學聯會議，聯系各大專院校學生會，一同籌組聯署、遊行，讓珠海與其他大學睇齊。「慢慢就畀人知道，原來『珠海』唔係對面海嘅城市，佢真係一間本地學校 ，而佢哋學生會原來有做嘢，原來想為社會付出一啲嘢。呢啲就係當年我做緊學生會，我希望亦成功俾外界知道一啲事。」

寸土必爭 踢走建制

上一屆區議會，屯門富新選區是全港最多人報名參選選區。在六人混戰下，最終由建制派新民黨甘文鋒以近2,500票勝出，比第二高票選手高出約1,500票。而今屆該區只有李家偉和甘文鋒報名參選，是23歲「政治素人」與36歲「建制青年」的惡鬥。「我哋團隊目標好明確，踢走建制派。」

李家偉說，作為當區選民，四年來不見社區有任何改變，擴建巴士站已是區議員最大政績。「簡單至路邊有草、水管工程都冇人理，打1823都搞得掂，點解區議員冇做過？」而他成為社區主任後，很快便督促路政署清理路邊雜草，又在區內收集500份問卷，證明九成民意反對區內湖山遊樂場改建公屋一事。「呢啲嘢用居民身分都做到，咁選民係咪值得更好選擇？」

然而很多示威者不認同「血債票償」，他坦言自己也很痛恨，但只要是政府資源都應參與爭取。他解釋，區議會選舉有漣漪效應，能削弱建制派資源，有票影響特首選舉。不過，如果做記者也難以改變社會，做區議員又有何影響力？李家偉說，在現時政治環境下，必須寸土必爭。「如果明知佢係有用，而因為立場之見而決定放棄，等於將機會拱手讓人。」

「冇人做、頂住上」是他對自己的慰藉，假如輸了，別人的失望會少一點，他內心會好過一點，壓力少一點。「但外面睇啲人唔會知，所以無論如何點都好，都係我嘅責任。」

呢場運動大家成日講義士、義士，其實好多人願意犧牲一啲嘢，成就greater group。 「富新一代」社區主任 李家偉

冇機會再做記者？ 「冇餘地諗輸咗要點」

李家偉在區選前一百天才正式成為社區主任。一百天，時間緊逼，要街坊認識他、要處理民生小事，要一點一滴贏得信任，按道理他應該一往無前。他卻說：「一開始我仲諗輸咗仲可以做返記者，最多咪轉唔同公司，因為我唔睇好自己會贏。」

但一路落區，他意識到這不止是他一個人的事，不應給予街坊假希望。「依家冇再諗過輸。好深刻，曾經有街坊問『你有冇諗過贏咗之後，點樣行落去？』」很多人把著眼點放在11月24日，認為當日建制與非建制分出勝負，就是比賽的完結。他卻認為，重點應是勝出後，未來四年如何在社區深耕細作。「當你要諗呢四年要點做，就冇餘地諗輸咗要點。」

往後還做不做到記者，他不再深究。因為此刻他的身分已經轉變，沒有回頭路，他只能破釜沉舟、背水一戰。「呢場運動大家成日講義士、義士，其實好多人願意犧牲一啲嘢，成就greater group。有人放棄自己時間、命運，有人願意自己被人拉、救三個人走，係因為大家係為咗一啲更遠大理想先咁做。大家犧牲唔同，而犧牲係必要，但犧牲可以成就啲咩？留待歷史會見證。」

只有眼前路，沒有身後身，作為被時代選中的一代人，誰還有後退選擇？但正因為活在大時代下，過去種種成就今日這個他。