【土地問題】天盛商場荒廢籃球場20年　街坊去信地政處盼督促維修

香港土地供應不足，但往往被發現有空置或荒廢的空間並未善用。在天水圍天盛商場，天台原本設有籃球場、網球場和排球場等的康樂設施，惟偌大的天台用地，長年以來人跡罕至。有指近20年來該處場地從沒進行維修，日久失修之下設施「溶溶爛爛」，現時已沒人前往。地區人士指，早前曾在區內發起「一人一信去地政處」的行動，一共收到數百封信件，不少街坊均希望，地政處能督促負責管理的領展，盡快與居民就維修問題開展討論。

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「明明有咁大咁多場地，住喺附近反而要去第二度打波。」立法會議員朱凱廸天水圍團隊社區幹事區國權指，天盛商場於1999年落成，當時房署於天台規劃兩個籃球場、兩個網球場和兩個排球場，其後2005年房署將場地售予領展，場地的規劃依舊，但在此期間各個球場的設施都已變殘舊，使用時或會影響安全。區表示，現時該處已幾近無人使用，雖然區內仍有其他球場可以使用，但偌大的天台用地如同荒廢，卻是十分可惜。

記者曾到現場視察，下午約四時，天台各個球場都空無一人。只見該處鐵閘門前放有牌子，寫上開放時間和預約使用的方法，門前雖掛上鎖頭，但細看之下原來沒有上鎖。而籃球場地上凹凸不平，多處都有大範圍的塗層剝落並露出原本灰色地面，造成大大小小的坑洞。除此之外，場邊四周都有生銹痕跡，整個場地看似十分殘舊。

區國權指，根據地契，領展需提供相當面積的康樂用地予居民使用，並負責其日常管理；維修費用則由天盛苑居民和法團支付，他表示，領展沒有主動處理維修事宜，而地政處亦未有介入督促，「呢幾年個場地爛得好離譜，話就話有開放地方畀居民用，但其實爛到就快用唔到，又係咪算係真正開放咗？」他希望場地能早日完成維修，讓居民多一個地方進行休憩活動。

領展稱曾與天盛苑法團溝通

領展發言人表示，天盛商場天台設有籃球場、網球場及排球場等設施，該公司乃其擁有人及管理單位，而大廈契約訂明有關場地只供天盛苑居民及其訪客使用。根據天盛苑與天盛商場及停車場的大廈契約內相關條款，天盛苑業主在同意支付管理保養及維修費用予天盛商場及停車場業主的規定下，有權使用有關天台設施。發言人續指，就天台設施的維修事宜不時與天盛苑法團保持溝通，亦曾於較早前致函天盛苑法團，提出重鋪地面工程的建議及預算費用供其考慮，會就相關維修建議繼續與法團磋商。

天盛商場的籃球場荒廢多年。 （呂諾君攝）

地政總署：維修保養涉及公契及各業權人的權責問題

地政總署發言人指，天盛商場和天盛苑受同一地契所規管，有關地契條款列明業權人需於該地段提供休憩用地作康樂用途，以供住客和佔用人及其賓客和訪客使用。根據紀錄，業權人已按地契條款的要求提供休憩用地作康樂用途。

發言人續指，元朗地政處早前收到查詢及意見反映天盛商場天台球場日久失修後，已向相關業權人查詢，業權人表示球場的維修保養涉及公契條款及有關地段各業權人之間的權責問題，而由於公契是各業權人及有關各方所簽訂的私人契約，該處並非締約的其中一方，不適宜對公契的條款作詮釋或評論。