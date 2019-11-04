【11.3集會】將軍澳深夜催淚彈橫飛　廣明苑法團喝止警闖屋苑範圍

周日（3日）網民發起「七區行街」反「警暴」，凌晨戰場轉入將軍澳，防暴警與示威者在將軍澳唐明街一帶對峙。警方沿路推進至廣明苑，業主立案法團數人向防暴警員表明此處為私人地方，要求警方離開，雙方糾纏近十分鐘，最後警方撤退，在外圍向廣明苑方向的高位發射數枚催淚彈。法團主席批評警方「作為紀律部隊沒有按紀律行事」，漠視私產權，因應催淚彈造成污染，會與管理公司商討聘請清潔公司進行一次大清洗。

將軍澳深夜催淚彈橫飛，有社區主任表示單是廣明巴士總站一帶就有40至50個催淚彈殼。圖為網民所撿部分彈殼。（網上圖片）

荷槍實彈的防暴警員，周日（3日）凌晨在驅散行動中推進至將軍澳廣明苑範圍。屋苑入數名業主立案法團人士，手持大聲公向警員叫喊：「你已進入廣明苑私人範圍，無搜查令請你立即離開。九龍東衝鋒隊九龍東衝鋒隊你已經廣明苑私人範圍，呢度係廣明苑業主立案法團，我哋呼籲請你立即離開！請你立即離開私人地方！你哋冇搜查令，係要立即離開廣明苑私人範圍！」

其中一人為業主立案法團主席柯耀林助理、將軍澳民生關注組召集人陳展浚，他表示居民早有共識不讓警方無理進入屋苑範圍，據觀察凌晨現場7至8成人群為街坊，警方沿路推進不斷施放催淚彈，單單是廣明苑對開巴士總站一帶，就有40至50個催淚彈殼。經一輪周旋後，九龍東衝鋒隊指揮官帶同人馬離開。柯耀林則表示過去數月均與社區主任穿上「議員監察」螢光背心落區視察衝突情況，批評警方在沒有目標犯人情況下進入私人範圍，「作為紀律部隊沒有按紀律行事」，漠視私產權，又不斷放催淚彈，造成污染，會與管理公司商討聘請清潔公司進行一次大清洗。

將軍澳深夜催淚彈橫飛，廣明苑法團喝止警闖屋苑範圍。（劉定安攝）

凌晨將軍澳示威者與警方在唐明街對峙，警方不斷施放催淚彈推進，警察進入廣明苑位置，原本聚集的示威者散去不同地方。期間由於有示威者在高位掉雜物，警方向高位的停車場內射催淚彈，催淚煙飄入附近住宅。將軍澳大批防暴警衝入廣明苑，法團人士持大聲公抗議，要求警方離開私人範圍。將軍澳防暴警逐步撤離廣明苑，現場大量居民從四方八面不斷抗議喝罵警方，有警員在臨上警車撤退前，連續向屋苑射出最少三枚催淚彈。

柯耀林為區議會廣明候選人，同區有民建聯莊元苳。

陳展浚為區議會環保北候選人，同區有方國珊（哪吒）及報稱大學生的何梓聰。