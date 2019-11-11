【11.11三罷】拆圍板　拖木椅作路障　示威者快閃破壞新界鄉議局

今日(11日)有網民發起三罷行動，有大批黑衣示威者上街，於各區進行快閃行動。沙田下午有示威者到位於石門的新界鄉議局，破壞正門圍板及閉路電視，又以鄉議局大堂的木椅設置路障，以3分鐘完快閃行動後離去。

一行約60名的黑衣示威者，今下午自沙田新城市廣場出發，沿大涌橋路往石門方向前行，並於沿途各個路口設置路障。該批示威者於下午約5時半，在大涌橋路沙田畫舫(現稱水中天)對出位置設路障後，有人提議快閃破壞新界鄉議局。

示威者於下午近6時到達沙田鄉議局，有人以鐵槌破壞該出入口處的閉路電視。(陳倩婷攝)

示威者於下午5時45分到達新界鄉議局，有人嘗試以工具破壞正門圍板不果，轉至大樓未有落閘的停車場出入口破壞。有示威者用噴漆於牆上噴上字句，有人打開了牆身裝有喉管的位置，亦有人以鐵錘破壞該出入口處的閉路電視，過程中停車場保安未有阻止。

此時，另一批示威者成功破壞正門圍板，數名示威者進入鄉議局，並將大堂內的木椅拋出外面，供其他示威者於安麗街設置路障。整個過程歷時約三分鐘，示威者設好路障後，往石門站方向離開。

示威者後來成功破壞正門圍板，並將大堂內的木椅拋出外面，供其他示威者於安麗街設置路障。(陳倩婷攝)

示威者用鄉議局大堂內的木椅於安麗街設置路障。(陳倩婷攝)

示威者後行至碩門邨，有示威者焚燒沙田碧湖區民建聯區議員黃冰芬的橫額，並有人提議破壞其辦事處，惟未得太多示威者響應，後來有人以兒童滑板車破壞其辦事處的閉路電視後離去。

有示威者焚燒沙田碧湖區民建聯區議員黃冰芬的橫額。(陳倩婷攝)

民建聯黃冰芬為區議會選舉沙田碧湖區候選人，同區另一候選人為公民黨陸梓峂。