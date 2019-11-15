【11.15．中大】留守四日歷盡衝突中大生撤退　拖着行李箱回家

今日凌晨，留守中文大學二橋的前線示威者召開記者會，提出開放吐露港公路南北行車線各一條24小時，以換取政府承諾不取消24日的區議會選舉。記者會引來部分留守中大人士不滿，早上陸續有人從中大撤離。下午三時，中文大學校長段崇智發公開信，要求「所有外來人士即時離開中大」，否則大學「須尋求相關政府部門協助」，被視為與前線「割席」。 直至下午五時許，相繼有人拖行李箱離開中大，其中就讀中大一年級的鄧同學指，離開是為了休息，「如果有事一定會再入返嚟！」

段崇智在公開信中提到外來人士進入中大後，發生不少違法事件，「包括縱火、掘起大量磚塊、大學的校巴及工作車輛被盜用、教學樓、宿舍及餐廳被毀壞或佔據。」譴責他們破壞中大校園。鄧同學指的確有人破壞中大校園，「星期一、二的確有一些激進少少的人士進入中大，進行一啲破壞行為，但我相信佢哋只係佔少數，而且佢哋當初入嚟，都係想幫忙，同中大人一齊守護中大。」由「守護」到「破壞」，他承認前線做法有不足，但他不會割席，「相信中大人會提醒外來人士，不要破壞校園。」

警察於今星期二（12日）與示威者在二號橋爆發衝突期間，鄧同學在後方支援前線，幫忙運送物資。他指那天警察發射了逾千枚的催淚彈及橡膠子彈，對校園造成嚴重破壞，「好傷心，呢度只係大學校園，唔係彌敦道、旺角，大學範圍好細，學生困喺度，走唔到。當日望住好多前線同學被子彈射中頭，好心痛。」

鄧同學指他由星期一（11日）開始駐守中大，期間只回家一次。這天他拖着行李箱，從宿舍搬部分行李回家。（余睿菁攝）

鄧同學指他由星期一（11日）開始駐守中大，其間只回家一次。這天他拖着行李箱，從宿舍搬部分行李回家，被問到是否撤離，他說：「唔係撤離。只係留喺中大幾日，都攰，想返屋企休息下。」他又指，前線提出24小時開路的條件，相信在這24小時裡，警察不會有進一步行動，便趁這空檔恢復體力。「學生都冇做啲咩，唔驚警察會攻入嚟。」

直至下午五時許，相繼有人拖行李箱離開中大。（余睿菁攝）

然而，留守中大的人由12日的數千人，至今天只餘約千人，鄧同學認為離開的人，終有一天會回中大，「如果中大再有咩事，大家一定會再返嚟！我今日返去休息完都會返嚟啦。」

除了鄧同學，亦陸續有其他留守人士離開，自稱屬和理非的人背着背囊離開中大，他表示：「喺度留咗幾日，屋企人擔心，要我返屋企，我會再返嚟㗎。」