【11.15中大】學生會回應二橋記者會：不知具體訴求　無成員出席

本周始，網民連續四日發起三罷行動，多區發生警民衝突，全港多處交通服務受影響。其中警方與中文大學示威者的衝突中，更有逾60人受傷。今日（15日）網民再發起「旭日」行動延續三罷，留守中文大學的示威者今晨召開兩次記者會，表示6時開始開放吐露港公路南、北行車線各一條，並要求政府在24小時內回應訴求。 中文大學學生會今早就記者會內容作出回應及澄清，指記招並無學生會成員出席；學生會知悉示威者有關開放行車線的行動計劃而非具體訴求，尊重前線決定，故無出席記者會及發表共同聲明；以及學生會代表在約半小時前方被知會前線示威者去留共識。

今晨3時，三名示威者對傳媒表示，就連日來對大眾造成的不便，將主動釋出善意，並於今日（15日）早上6時起，開放吐露港公路南、北行車線各一條。期間表示公路為唯一籌碼，故只會開放24小時，期望政府可以在日內回應11月24日的區議會選舉，絕不延期或取消的訴求。如不予回應，示威者將會重新堵路，並再與其他示威者再作商討其他決策。對鐵路方面，他們則不會有任何行動。至六時正，示威者再度召開記者會，並表示「五大訴求」是一直以來的目標，而重開吐露港公路的訴求，是要求政府答應釋放所有被捕人士、以及成立獨立調查委員會，若24小時內沒有回應，將會重新堵路。

記者會後，示威者協助開通吐露港南、北行車線。（劉定安攝）

中文大學學生會就二橋示威者記者會之回應，原文如下：

【中大學生會就11/15凌晨二橋示威者記招之澄清】 由於收到大量傳媒查詢，本會在此就二橋示威者記者會作一併回應。在是日凌晨三時的中大示威者記招中，三名二橋示威者宣佈於吐露港公路各開一條南北行車線，為期24小時，以向市民釋出善意，並希望政府承諾不取消或延遲區議會選舉。 本會現作出幾點澄清： 一）本會澄清並無學生會成員出席是次記招。 二）本會知悉該三名示威者有關開放行車線等行動計劃（非訴求），過程中有提出相關質疑，惟本會謹遵「無大台」之行動原則，尊重前線決定，但並無出席記者會及發表共同聲明。 三）本會從未知悉及同意有關區議會選舉等相關行動訴求。 四）本會幹事曾於昨日（11/15）晚上召開緊急大會與校內外人士商討去留，惟未得到任何結論。二橋示威者代表首次接觸本會代表時，其表示已與其他各中大防線之手足達成共識，亦已經聯絡了傳媒代表，本會代表約半小時前被知會相關共識。 本會再次呼籲各位中大人勿忘初衷，時刻謹記創校先賢錢穆、牟宗三之風骨及教誨，共同肩負起守護山城之重責。 五大訴求，缺一不可。 光復香港，時代革命。 #不割蓆

示威者今晨於中大二號橋召開記者會。（劉定安攝）

吐露港公路行車線開放後仍然擠塞 警發聲明：正努力開通

警方於10時45分左右發聲明稱，警方正努力開通吐露港公路部分行車線，由於公路上仍然滿佈硬物，加上缺乏指示牌及雪糕筒等指示交通措施，貿然開通公路必定會對道路使用者造成危險。鑒於吐露港公路仍然被堵塞，為保障市民和道路使用者的行車安全，警方正盡最大努力與其他政府部門合作清理路障，務求短時間回復交通。

至10時47分，吐露港公路往新界方向已經清理，工程車正往九龍方向快線放置雪糕筒。有示威者強調今早6時許已經清理來回快線障礙物，只是政府封路導致駕駛人士未能使用。至下午12時許，吐露港公路南行線開通，車輛可單線行車。