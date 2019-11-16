【催淚彈影響】警上水連續五天施放催淚彈　街坊：生態災難

過去周一至同五（11至15日），網民接連發起「黎明」、「破曉」、「晨曦」、「曙光」及「旭日」三罷行動，全港各區遍地開花。多區發生激烈的警民衝突，處處烽煙四起。警方更於上水的衝突中，連續五天發射催淚彈。今（16日）早上11時半，有上水街坊發起到上水大會堂外召開一記者招待會，控訴警方於區內胡亂施放催淚彈，影響民居。

有街坊於今早11時半在紙皮上貼上「我哋唔需要催淚放題」及「請還北區居民無毒空氣與食物」，亦印出多張防暴警於區內施放催淚彈的相片又放置數枚催淚彈殼。其後，陸續有多名街坊分享，最高峰時有約百人圍觀。有街坊指，警施放催淚彈的附近都在民居、幼兒學校及老人院旁，更多次向人群發射，未有傷及街坊屬不幸中之大幸。

（陳康智攝）

街坊江先生：生態災難

上水街坊江先生及江太認為，只要防暴警員離開現場，聚集人士自然散去「所以我覺得發射催淚彈真係好冇需要」他指，由於近日施放催淚彈的位置鄰近港鐵站，因此很多北區人都會經過此處。「特別係帶住小朋友，都會兜路行」江太又指，街市二樓主要售賣新鮮蔬果，惟日前有催淚彈射進街市內，「一段時間都唔會去買住啦」。

江先生相信全港各區都受催淚彈，惟政府未有清潔措施，「有見過有工人用強力水槍洗地，但咁樣只會打返起啲有害物質。睇過口過外國文獻，啲人清潔催淚彈殘留物係需要著住防化裝備處理，但食環署清潔工冇。」江先生直言，現時為生態災難，如港人在未來身體因化學殘留物而衍生各種問題，他質疑市民可向誰追究。