「番茄師兄」遭爆竊失部分「星火」捐款　文宣未被破壞

位於深水埗基隆街的「番茄師兄」今早遭爆竊，賊人疑由後門進入店內，打爛收銀機及櫃桶，偷走現金及部分捐給「星火同盟抗爭支援」的捐款，閉路電視主機亦被取走，損失約三萬元。負責人李先生指，由於店內「反修例」文宣沒被破壞，相信賊人非因政見進行破壞。他又指不會報警，「因為警察信唔過。」

收銀機被砸爛 損失3萬元

「番茄先生」負責人李先生指，他今早（20日）返回餐廳時，發現餐廳遭爆竊，收銀機及櫃桶被打爛，裡面的現金被賊人取走。店內有位置放置寄賣物品，所得收益撥捐「星火同盟抗爭支援」，當中約2,500元的捐款亦被賊人盜去，總損失約3萬元。

開業首遇爆竊 店東拒報警

李先生表示，「餐廳開業至今一年半，從未發生類似事件。」他指賊人取走閉路電主機，未能得知犯人的樣貌及犯案過程。他向街坊查詢後，懷疑賊人由餐廳後門天井位置潛入餐廳，繼而犯案。但李先生強調不會報警，「因為警察信唔過。」

反修例文宣完整 「相信非因政見不同」

「番茄師兄」被認為是深水埗「黃店」，店內除設「星火」捐款外，亦張貼不少有關反修例的文宣，李先生表示：「慶幸店內的文宣沒有被破壞，相信賊人不是因為政見不同而進行破壞，而是單純偷錢。」店舖照常營業。

自反修例運動爆發以來，不少店舖因政見不同受到破壞、裝修。過去一個月，「黃、藍」商店被破壞的事件如下：

11月20日，上水新康街一藥房起火，冒出濃煙。據了解，起火藥房負責人曾在社交平台表態支持反修例示威者。

11月9日及10月24日，「黃店」龍門冰室銅鑼灣分店及紅磡分店分別遭人大肆破壞，窗的玻璃粉碎，檯櫈遭淋黑油，兩次破壞合共損失20萬元。

11月8日，旺角砵蘭街與豉油街交界地下一間樓高兩層的大型夾公仔舖，有玻璃被潑紅油。據悉，該店有櫥窗曾化作「連儂牆」。

10月28日，屯門富臨旗下的「龍門冰室」被示威者稱為「假龍門」，遭打爛餐廳玻璃，並向店內投擲磚塊及汽油彈。

此外，近月各區屢遭示威者破壞的「藍店」包括：美心集團旗下的美心西餅、Starbucks、Simplylife、元氣壽司等；富臨集團旗下的富臨酒家；中資的中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行等；還有「優品360」及紅磡冰室等。