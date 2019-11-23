【區議會選舉‧新式選戰】清河邨助選團只知對方網名　零資源助選

上水清河邨上周末受到催淚煙洗禮，在邨口近巴士總站的位置，這天如常有人擺設街站，應付即將舉行的區選投票日。數月以來每天清晨，一班年輕人都會在清河邨邨口挺着大字紙牌，朝氣勃勃地為晨早出門的居民打氣。他們是別名海袁、北區區議會候選人袁浩倫的助選團。團隊中滿是年輕面孔，相識數月，亦只知道彼此的網名，但在「零資源」的環境下，他們出錢又出力，要替候選人在區內打響名堂。 「呢班人真係痴線佬嚟。」他們如此形容對方。

每天清晨，一班年輕人都會在清河邨邨口挺着大字紙牌，朝氣勃勃地為晨早出門的居民打氣。（受訪者提供）

區議會選舉進入尾聲，一眾候選人固受注目，但要取得成功，團隊在背後的努力亦不可忽視。「坦白講，就算佢（海袁）選到都唔關我哋事，又冇錢收。」26歲的Karen笑說。她表示，團隊之中現時有約20人，大部分本來都是在職人士，當中有工程師辭去工作，專心致志在這數月幫不同人士經營選舉工程；也有人從事設計行業，時間本來已不太夠用，仍抽空投入地區工作；本來是自由工作者的Karen，透露這數月沒有空閒接工作，收入少了一半，「但大家畀人 chur得嚟，反而仲話呢樣嘢我哋要點樣再做好啲，係好少可有咁好嘅團體合作。」

「就算唔係呢個選區，落嚟識咗呢度啲人，都會有個同理心，好想呢個社區嘅人好。」助選義工Karen說。（呂諾君攝）

近數月以來，助選團的工作十分繁忙，包括要無時無刻管理Facebook專頁；每星期巡邨看街坊有何需要；與部門跟進相關地區問題如颱風塌樹、數十枝街燈同時壞掉無人處理等；定期進行漂書站、血壓站；用手作物品擺設攤位遊戲以降低成本。至於較早前的中秋節活動，他們發現要找燈謎題目也不容易，而在「零資源」的環境下，不能似對手般大派禮物，只可在義工親友有月餅多出時才能派發。

別名海袁的袁浩倫，留着一頭及肩中長髮。他自出生以來居於上水，過去四年都在清河邨一間社區服務中心擔任社工。（呂諾君攝）

助選前後的分別

「以前會覺得做助選好唔關自己事，我哋每個禮拜會做個『小公投』，叫街坊選最需要改善嘅社區問題。好多人會耍手擰頭，我覺得，我以前都會係嗰班人咁。」Karen說，過往並沒有很關心區議會的運作，充其量只會投票和留意一些趣聞，如今幫忙助選，可以說是從頭學起，「要好勤力去學，但又原來唔係好難，所以更加質疑點解有啲區議員係唔做嘢。」她表示，她們的對手紮根較久，也有很多資源，作為新人的團隊他們只可以更加努力，當中亦包括了研究對家的宣傳單張。



「就算唔係呢個選區，落嚟識咗呢度啲人，都會有個同理心，好想呢個社區嘅人好。」Karen指，與一些居民熟絡之後，才發現他們多年來一直生活在很不合理的環境，「有街坊會話，唉算啦都咁多年，冇可能做到㗎啦......呢啲說話好令人沮喪，同時又好想幫到佢哋。」她表示，參與助選並非怎樣偉大，純粹只因與不同人建立關係，同理心之下也希望他們有更好的居住環境。

如何看他們的候選人？

別名海袁的袁浩倫，留着一頭及肩中長髮，他自出生以來居於上水，過去四年都在清河邨一間社區服務中心擔任社工，中包括戒毒服務、青少年服務及基層人士服務，了解到很多政策和地區上的不足，因此在提倡政策方面，約有七成海袁事先已和居民討論過，看似最難的這一部分，反而不是問題。由六月中開始，不少北區的居民也與其他地區一樣，組成了網上討論群組，當中也觸及應如何從根本改善地區，當時海袁自薦行出來參選，「其實都係響應連登發起嘅行動，成個團隊召集到嘅好多係專業人士，全部都係喺tg（telegram）度識返嚟。」

Karen憶述，過往與隊友素不相識，但當時大家對將要出來的候選人要求都很嚴格，「因為真係想有個人做到嘢，想佢好熟悉地區，睇晒要睇嘅文件，要知道選民的生活水平，講得出可以為個區做啲咩。」她坦言，不少人在聽到要求都被嚇退，團隊的日常工作並不輕易，但能捱至今天，大多因為欣賞海袁能堅持原則，「好多時講到從政，都不免呃呃氹氹有少少黑暗，但佢會好決絕話佢唔會做呢啲。」她又指，其實大家沒有刻意篩選，「咁啱就係佢出咗嚟，其實邊度有得揀丫。永遠冇最好嘅候選人，只有適合嘅候選人。」

採訪期間，成員之間不時互開玩笑，Karen認為，年輕一輩出來幫忙全因對候選人有一定了解，「既然唔係因為蛇齋餅粽出嚟，你唔滿意佢表現，自然就會走開，唔會再幫佢。」

袁浩倫為北區區議會清河區的候選人，同區另有候選人鄭仕蘭和藍偉良。