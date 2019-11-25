【區議會選舉．八鄉南】三度出戰朱凱廸落選：我呢席成敗微不足道

反修例風波下，2019區議會選舉順利結束。今屆其中一個焦點選區八鄉南競爭激烈，最終現任立法會議員朱凱廸獲得3,435票，以364票之差，敗於建制派的黎永添，其「Plan B」、朱凱廸新西團隊成員徐卓然只得41票。朱凱廸事後恭賀黎永添當選，並指自己的成敗微不足道，重要的是民主派取得主導權，由今日起合力解決當前危機，「冇人知道場仗會點打落去！」

朱凱廸以364票之差，敗於建制派的黎永添。（徐嘉蒓攝）

在等候點票期間，朱凱廸的新西團隊候選人不斷傳來報捷消息，包括岑敖暉、陳樹暉等。而多個鄉效選區，均出現落區數月的素人成功打敗老牌鄉事派。朱凱廸作為新西團隊的領隊，多次為他人站台拉票，最終自己卻落敗。但他表示，關鍵是泛民能否贏得香港區議會，「我呢席勝敗其實微不足道，更重要是香港民主派能否在十八個區議會取回主導權。」

朱凱廸感謝團體一直協助打場硬仗，稱雖然落敗，但已盡全力。朱凱廸指，今次是他第三次參選該區區議會。三度出選八鄉南均敗仗，他說，每次參選鄉郊選區都學到很多，今次亦從對手黎永添身上，體會到對方動員的能力，成功爭取2500票基本票以外的1000票。而他自己今屆其所獲票數，也比上屆多出逾2,000票。

自己在鄉事派比較「惹火」

他也承認對落敗感到失望，指敗選責任完全在於自己，「係我唔夠努力」，無法說服原居民群體接納他，讓一個非原居民人士做區議員，不相信與他一起合作，能令八鄉更好。他認為，自己在鄉事派比較「惹火」，令本區鄉事派十分認真對待他參選，故加大力度阻止他當選，令勝出更有困難。雖然敗選，他承諾會以立法會議員身分服務大家，亦希望與新當選的八鄉區議員合作，令八鄉居民生活改善，盡量不去傷害他們傳統權益，與鄉郊所需的發展互相配合，令他們群體不會瓦解。

今次選舉，建制派大敗。他指，即使民主派戰友勝出，但仍要面對當前眾多危機，因為今次並非單單選區議員那麼簡單：「冇人知道場仗會點打落去！我諗今晚個個都瞓唔著！點樣用呢個力量去解決理工危機呢？點樣令手足不被暴力對待同受傷？點樣免於共產黨壓逼呢？」他認為，種種問題由今日開始需要正視。他續稱，其實今次選舉，沒有一場可說是「最開心」，但他對於友人譚爾培在西貢北當選，感到十分高興，並讚揚對方在環境保護方面的貢獻。