太子「黃店」食肆月中遭爆竊　老闆娘料與立場無關：繼續發聲

「雖然我做唔到啲咩，但都會盡我能力幫助年輕人」。位於太子白楊街的食店「晉家門炭燒工房」月中遭爆竊，網民擔心與其支持學生運動的立場有關。老闆余小姐接受香港01訪問時表示，相信事件未必與食店立場有關，但強調不會因此放棄支持學生，反而會繼續發聲，憑良心說話，盼新一代為香港爭取民主。

晉家門炭燒工房月中遭人爆竊。 （晉家門炭燒工房Facebook圖片）

老闆余小姐稱，本月12日發現店舖遭人爆竊，大門鎖頭被剪，一部影印機被毀，收銀機被拆，損失數千元，惟警方至今仍未接觸作深入調查，僅派員提醒要加強保安。

稱繼續支持學生

余小姐相信，遇竊未必與反修例事件有關，因據她了解，早前附近亦有不少店舖遭人爆竊，估計是有人趁亂乘機作案，因此不擔心因支持學生，而惹相反意見人士找麻煩，未來亦會繼續支持年輕人爭取民主。

反修風波持續五個多月，太子區經常爆發示威衝突，余小姐坦言，6至8月的生意的確有所影響，「初頭生意真係靜晒，啲人都冇心機出街食飯，真係差」。

直至近月，網民鼓勵支持「黃色經濟圈」，余小姐始知店舖獲「認證」為黃店，「有熟客打電話嚟，話想幫襯，但發現另一間同名食店立場同我哋唔同，我先解釋返其實兩間係唔同老細，當時先知我哋被納入黃店」。

不介意食客叫口號

受惠市民前來「懲罰」，現時生意逐漸回升，雖然店舖沒有張貼有反修例標語，但余小姐絕不介意食客一齊叫口號，「我自己都有叫，大家圍來都係傾呢啲話題，其實都係憑良心講嘢」。當然，每位顧客都會持有不同政見，余小姐都願意招待，以包容不同政見。