【鋼鐵商場】沙田新城市廣場「鋼鐵化」　多處加裝鐵網保護玻璃

反修例風波引起連串的示威活動中，沙田新城市廣場屢成目標。本月初（8日）在悼念22歲墮樓科大生周梓樂活動中，有過千名示威者聚集在商場內，期間有人對商場設施作出破壞，多個出入口的玻璃被擊毁打至碎裂。而近日新城市廣場舉辦「JUST BUY WEEKS 感謝祭 2019」，商場方面亦在場內多處進行加固，包括加裝「鐵網門」等，以保護玻璃及其他設施。

本月8日晚上，有市民在多區發起悼念周梓樂的活動，其後演變成激烈衝突。當天晚上在新城市廣場內，有示威者破壞商場、打碎玻璃及在多處噴漆，亦有走出馬路堵路。受近期的示威活動影響，車站、商場、銀行等都相繼加強「防衛」希望能保護設施，早前已有市民發現，港鐵將旺角站月台幕門改裝成「鐵幕」，而新城市廣場亦開始「鋼鐵化」。

+ 4 + 3 + 2

記者今天到現場視察，由百步梯方向走入商場，只見大門仍然是普通玻璃，但在場內很多地方，即使不是出入口的位置，都見到正在安裝鐵網，而鐵網上會加鑲膠板。現時所見，鐵網並未完全遍及整個新城市廣場，部分出入口及外牆仍然只有普通玻璃，而部分在月初受到破壞的地方，至今仍未完成維修，只用白布蓋住。

至於食肆方面，大部份食肆仍然營業，人流與平日相比似乎未有減少，部分店舖坐滿顧客。記者觀察所見，場內有三間空舖位，據知其中一間即將有人接手，而美心集團旗下的starbucks、simply life等，則繼續如常營業。