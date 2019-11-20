政府拒公開催淚彈成分　網民製TG地圖自救　化學工程師批政府失責

香港局勢緊張，街頭衝突連連，早前有民間團體根據警方記者會發布的數字作出統計，由6月12日至11月13日，警方已發射最少9,362發催淚彈。全城遍地硝煙，不少人質疑催淚彈的成分對人體是否有害。食物及衞生局局長陳肇始今日指，未有研究顯示有催淚彈引致二噁英中毒個案，為免影響警方行動能力，不會公開催淚彈成分。 不過，有市民表示疑因長期吸入催淚彈，致經血呈黑色，希望停止施發催淚彈。有網民則整理全港「TG地圖」自救，指出可能遺有化學殘餘物的衝突地區，提醒家長勿帶小朋友前往。有化學工程師就指，催淚彈內有愈多CS劑量，殘留社區物件表面愈長時間，當降解成刺激物質，便會引致過敏反應，建議食衞局保障市民安全健康，公開催淚彈成分。

網民整理部分可能遺有化學殘餘物的地方，提醒家長帶小朋友前往前審視風險。（01製圖／資料來源：民眾防護相關情報）

不少網民表示，疑受催淚彈影響，輕則咳嗽、流鼻水，重則皮膚有不同程度敏感，有人則指有肚瀉、經痛不適。近日就有網民整理出全港13個懷疑遺有化學殘餘物的地區，分別位於港島柴灣、香港仔、西灣河，九龍彌敦道一帶及理工大學，以及新界葵涌、荃灣、上水、屯門、元朗、天水圍及中文大學等。網民又列出催淚彈發放的實際位置，並估計受波及、有輕微至嚴重影響的位置，提醒家長事前審視風險，以策萬全。

不過地圖亦有所遺漏，未有列出一些經常發生衝突、受催淚彈波及地方，例如沙田源禾路一帶、將軍澳唐明街、金鐘及銅鑼灣軒尼詩道等。

近日經常爆發衝突的油麻地彌敦道一帶，地磚被掘起，現場沙塵滾滾，仍有疑似屬於催淚彈的刺鼻氣味，不少途人戴上口罩。（余睿菁攝）

上下班日夜吸入催淚煙 月經失調難預防自救

記者到近日經常爆發衝突的油麻地彌敦道一帶觀察，現場沙塵滾滾，仍有疑似屬催淚彈的輕微刺鼻氣味，不少人戴口罩或用手掩口鼻，亦有不少人打噴嚏。

卓小姐在葵涌居住，在油麻地上班。她表示，不論上班下班均處於容易吸入催淚彈的地方，經常感到刺鼻。她亦懷疑因長期吸入催淚彈，致數月來經血均呈黑色，以往未曾試過，但不敢求醫。她又指，在家不敢開窗，只會在室內晾衫，甚至只敢用手洗衣服，以防再受催淚彈污染。「冇得自保，唔出街，喺屋企都聞到。」

對於食衞生局局長陳肇始今天指，目前未有研究顯示有催淚彈引致二噁英中毒，又強調催淚彈燃燒時間短，警方多在街道等開放式地方施放，氣體很快就會消散，即使有山埃也會很快消散等，卓小姐表示不相信，「你叫佢日日企喺度，你叫佢食吓，冇可能呀，就算會散，都會殘留喺一啲物件上，你會接觸到架嘛。」她希望政府公開催淚彈成分，令市民能有所防範，最好就不再施放催淚彈。「不過我諗都唔會停，所以做咩都冇用。」

8月荃灣遊行演變成衝突，警方施發多輪催淚彈驅散示威者的位置，正正是街市、民居及商場旁邊。（資料圖片／歐家樂攝）

催淚彈CS劑量易致敏 化學工程師促公開成分

化學工程師李浩基曾經與40位同業，花三星期走訪發生衝突的地區，採集超過200個樣本，分析催淚煙內化學物質，研究物質在社區殘留的問題。他對政府指催淚彈不殘留社區的說法有保留。他表示，視乎催淚彈內的CS劑量，當愈多CS，便會殘留社區物件表面愈長時間。而CS之後會降解成刺激物質，引致過敏反應，過往曾接觸有人因此而有皮疹、紅疹、皮膚炎，小朋友更是特別容易過敏。

至於催淚彈會否引致二噁英中毒，李浩基表示，催淚彈中CS原素亦含有組成二噁英的原素，即氯和笨，視乎反應溫度狀態，能否轉換成二噁英。

李浩基認為，食衛局的職責是保障市民安全健康，若不公開催淚彈成分，有違專業。（資料圖片／羅君豪攝）

對於政府指山埃氣體很快會消散，李浩基指，CS含有山埃（腈）的官能基（function group），當CS受熱便會分解成山埃氣體，而溫度愈高便有愈多山埃，「呢啲文獻都有，呃唔到人。」他指出，山埃屬於氣體，不是粉粒，不會積聚及停留在空氣中，只要不是長時間處於衝突中心，一般市民不會有太大影響，不會有即時生命危害。「總之唔係現場吸最濃個啖，身體都唔會有影響。」但他亦建議市民盡量避免接觸化學物質，「好似食嘢敏感咁，都要避免接觸空氣某種化學物質。」

就政府表示為免影響警方的行動能力，不便公開警方裝備的採購細節。李浩基認為，食衛局的職責是保障市民安全健康，若不公開催淚彈成分，有違專業。「政府話搵咗文獻，又冇公開係咩文獻，點樣清洗催淚彈，又冇公開，買支殺蟲水都知佢咩成分喇。」