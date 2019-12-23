坊間出版「劏房秘笈」免費派發　社工：要學識唔俾人蝦

去年曾有業主開辦出租劏房講座，向參加者講解如何劏房賺錢的技巧，引來非議。有社福機構近月出版「劏房居民租務秘笈」，長達62頁的內容總結了劏房戶面對的各種困難，包括向街坊解釋如何避免租務糾紛及租約解難等，猶如一本劏房戶的天書。有份撰寫該「秘笈」、服務多年劏房戶的社工說：「他們光明正大去賺盡劏房戶，我們作為劏房戶，也要學懂怎樣做精明租客不被人欺負。」

這本「劏房居民租務秘笈」長達62頁，內容包括講解租劏房的準備、怎樣查冊、住屋標準、教人認清租約中的魔鬼細節及收樓程序等。負責撰寫的香港聖公會麥理浩夫人中心註冊社工丘梓蕙指，機構在葵青區服務劏房居民有6、7年時間，他們總結了過去的經驗，出版了該本「秘笈」，並免費向街坊派發。

2016年中期人口統計數據顯示，全港約有92,700個劏房，約209,700人住在分間樓宇單位。丘梓蕙指，近十年劏房數目不斷上升，她希望透過這本「秘笈」，能讓劏房戶了解自己的權益，「近年租金不斷升，住屋質素卻不斷下降，而街坊作為租客對自己權益並不清楚，而服務資訊亦只靠人與人之間口耳相傳，寫下來清楚、有系統地閱讀。」

服務劏房街坊的經驗全寫在「秘笈」上，多年來街坊被業主打壓的個案他們全看在眼裏，望以過來人身份作分享，避免再有人誤中陷阱。丘梓蕙曾經遇過不少劏房業主濫收水電費的個案，她以其中一個個案為例，指通常每個業主都會將水電錶安裝在不同位置，普遍業主會要求租客自行拍下水電錶，以供業主報水電費價之用。不過，曾經有租客單位的水電錶被業主安裝在別的單位門外，更被一道鐵閘阻隔，租客因而無法抄下度數，該業主其後提出，無論度數為何，租客一個月只需繳交500元水電費便可，協議經雙方同意下生效。惟直至該住戶結束租約，要求業主交還一萬元按金時，業主卻以徵收過去的水電費為由，只退還數百元的按金。

丘梓蕙指，不少劏房單位的業主都會自行為每個劏房戶再另外安裝電錶，「雖然這是違法的，但十分普遍。」（資料圖片／陳諾希攝）

「這些位好難與業主爭論，如果一開始，雙方在租約寫明抄錶責任，便能減少糾紛。又或者發生突發情況，無法抄錶，業主與租客重新協議水電費後，應找白紙黑字寫下，並由雙方簽名確認，這樣便最理想。」丘梓蕙說。

2016年中期人口統計數據顯示，全港約有92,700個劏房，約209,700人住在分間樓宇單位。（資料圖片／陳焯輝攝）

惟種種不公令劏房戶處於弱勢，丘梓蕙說，不少街坊礙於被業主欺壓或不認識法律程序而放棄自己追討權益的機會。她又補充，長遠而言，仍需由政府重新推出租務管制來制衡業主，保障劏房戶權益，「如果劏房街坊要告上法庭，或者要主動處理租務文件，其實對街坊來說是沉重壓力，制度上無法制衡業主，好多情況都是業主『惡晒』，但他們不需要負應要負的責任。」