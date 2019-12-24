$40萬野豬研究報告出爐　建議噴劑趕豬　關注組：或令豬受痛苦

中西區區議會食物環境衛生及工務委員會今年獲40萬撥款，就中西區野豬出沒情況進行研究。研究近日出爐，當中列出區內數個野豬常出沒的熱點，包括加列山道與堪仕達道附近、摩星嶺徑及馬己仙狹道一帶，又建議區議會引入噴劑及有機驅除劑驅趕野豬。有野豬關注組成員則擔心，噴劑成分或許會令野豬受到不必要的傷害，不建議在驅趕時使用任何令動物受到痛苦的方法。

漁農自然護理署過去曾公佈，近年接獲野豬出沒或造成滋擾的投訴宗數持續上升，由2013年接獲的294宗上升至2017年的738宗，四年間升幅達2.5倍。而2018年的1月至10月期間，漁護署共接獲679宗有關野豬出沒或滋擾的報告，中西區的野豬出沒或滋擾的傷人報告數量達70宗，成18區內的第三位之高，其餘首位及次位分別為南區（173宗）及西貢區（86宗）。

研究認為，食物是令野豬進入中西區市區的主要誘因。（資料圖片／魯嘉裕攝）

中西區區議會撥款的「研究中西區內晚間常有野豬出沒覓食及滋擾行人」的研究報告近日出爐，研究認為，食物是令野豬進入中西區市區的主要誘因，建議區議會改變垃圾桶設計及進行廚餘回收等，減少野豬進行市區的誘因。研究又指，中西區野豬出沒得最多的地點為加列山道與堪仕達道附近、摩星嶺徑及馬己仙狹道，多為樹林及較偏遠的地方。其中研究人員在加列山道與堪仕達道近垃圾收集站目擊過一共6隻野豬。

研究建議區議會可利用噴劑、有機肥料混合野豬驅除劑等驅趕野豬，或者在垃圾收集設施附近加裝圍欄，包圍保護垃圾設施，避免野豬翻找垃圾覓食。不過香港野豬關注組幹事黃豪賢（Roni）就擔心，野豬嗅到驅除劑後可能會出於保護自己的意識，從而攻擊人類發生衝突。他又擔心驅除劑成分會對野生動物造成傷害，「噴劑有否進行過測試，會否令動物受到痛苦？如果會令動物受到不必要的痛苦，都可能會觸犯《防止殘酷對待動物條例》。」

黃豪賢指，若要達致與動物共融，政府必先從城市規劃着手。（資料圖片）

今年10月，漁護署在各區試驗3款新型垃圾桶，新設計設有腳踏，圍欄亦被加強固定，減低了動物在垃圾桶內翻找食物的機會。黃豪賢表示，樂見政府在垃圾處理上投放資源，不過則認為漁護署在為野豬避孕及搬遷的計劃上須加強力度，「政府為野豬避孕及搬遷的試行點全港不足十個，人手亦有限，在人與動物居住界線愈發模糊的情況下，政府必須加緊推行計劃。」

城市發展愈發急速，新界東北樹林被剷起，數千動物失去居所。黃豪賢指，若要達致與動物共融，政府必先從城市規劃着手，「管理者先要將動物當成這個社會的持份者，為動物規劃，例如在附近有野生動物聚居的公路上加裝動物友善通道。」他也補充，當人與豬都在同一個空間生活時，需互相尊重彼此的生活環境，才能打造人豬共融的社會。