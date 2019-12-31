利安商場天台排球場荒廢26年　區議員：打波啲波會跌晒落街

位於馬鞍山的利安邨於1993年入伙，屋邨商場的天台早年已被規劃成排球場，惟開邨至今26年來，甚少有街坊會在該處打排球。有指因為商場天台十分當風，而且沒有圍欄或圍網，打球時排球隨時便會「跌落街」，反而有不少居民選擇到天台「耍太極」。區議員表示，早前與商場業主基匯資本的代表會面，希望探討該處變成太極場的可行性，務求令空間得以善用。

樓高四層的利安商場，平日為居民提供日常生活所需，而商場天台位置，則是一個排球場。（「民坊」網頁圖片）

樓高四層的利安商場，平日為居民提供日常生活所需，場內亦設有街市，而商場天台位置，則是一個排球場。現任沙田區議會「利安」區議員麥潤培指，自開邨以來，他從未見過有人在該處打排球，「嗰度好當風，打兩球，啲波就跌晒落街你話有冇癮啦？」他認為，即使加設圍網都無助增加使用率，相反，平日有市民在該處進行太極運動，「諗下可以做咩新嘢仲好。」

早前麥潤培（中）與鄭仲恒（左）及基匯資本的代表到天台排球場視察。（麥潤培提供圖片）

麥潤培表示，早年房署將商場售予領展，他已曾多次就改善天台用的問題向領展反映，但對方「咩都唔做」，而日前他與現時商場的業主、財團基匯資本的代表會面，並到球場視察。麥潤培指，如將排球場改為太極場，只需簡單重鋪地面和加設軟墊等，除此之外，亦可以加設太陽能發電等的環保設施，「慳電費」之餘同時做到社區教育。他表示，已向基匯資本方面表達相關意見，又形容對方在活化空間的範疇十分「抵讚」，「其他地區嘅球場、麗閣商場等等，佢哋都可以整得好靚，希望我哋呢度都可以做到。」