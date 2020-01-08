【武漢肺炎】民協批政府回應緩慢　促大量訂購口罩免費派發

香港再多8宗武漢肺炎懷疑個案，而特區政府今日（8日）就「武漢不明肺炎」刊憲，將之列為需呈報疾病。不過，坊間有不少意見認為政府對防疫工作未夠重視。民協今天發表聲明，批評政府的回應緩慢，而且沒有足夠配套措施，指出防護性口罩早已出現搶購潮，至今在不少零售據點已經售罄。他們要求政府盡快制訂跨部門應對方案，並且盡快大量訂購口罩，免費派發予市民，以保障市民健康。

公立醫院自2019年12月31日起，共向衛生署呈報38宗相關病人個案，其中21人已經出院。民協副主席、深水埗區議員何啟明指出，事件已今已一星期有多，批評期間政府「唔當一回事」，認為面對不明疫情，部門應採「獅子撲兔」的方式處理，「就算佢可能好小事，都唔可以畀佢變成大事！」他又指，政府常說要中港融合，「病毒都會融合」，現時卻只見到市民緊張，政府部門並未嚴陣以待。

何啟明指，近日落區派發口罩時，不少街坊都問「仲有冇多啲」。（資料圖片）

「啲口罩已經賣到500蚊一盒，市民已經有情緒，政府又唔做嘢安撫，係咪要再好似反修例運動咁？」何啟明指，近日落區派發口罩時，不少街坊都問「仲有冇多啲」，也有街坊反映區內藥房口罩售罄。因此他們要求政府各部門加強前線衛生工作，並向市民免費派口罩。何表示，會繼續與食衛局等部門商討，同時亦會在區議會層面，督促前線政府部門汲取「沙士」時的經驗，加強公共地方防疫工作。