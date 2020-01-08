富寧法團選戰掀抹黑插曲　區議員照片遭剪輯入破壞辦事處片段

將軍澳富寧花園業主立案法團日前（5日）舉行換屆選舉，西貢區區議員陳耀初與另外12位富寧花園住戶，以「家繫富寧」團隊身份參選，最後在取得四成票下敗陣。選舉結果塵埃落定，但原來當中曾發生疑遭抹黑的插曲。陳耀初指有人於選舉前一日，在屋苑商場內播放一條將他經過商場的相片，和建制團體辦事處遭人破壞的片段剪輯在一起的影片，疑意圖將陳和破壞事件拉上關係。

陳耀初指早前收到街坊反映，指有人於選舉前一日（4日）的上午，在屋苑商場內的新界社團聯會聯絡處的門口處搬出電視，播放一條明顯經過剪輯的影片。影片標明由網友提供，先播出三張相片，相中一名眼部被加工、遮掩的男子被拍到經過及拍攝有關辦事處的舖位，畫面上亦出現「拒絕暴戾入侵家園」的字眼。影片其後播放疑似聯絡處被蒙面人破壞的多個角度片段。片段最初的相中人眼部雖然被遮掩，亦沒有明言該男子的身份，但不難察覺到該人就是陳耀初。

相中人眼部雖然被遮掩，片中亦沒有明言該男子的身份，但不難察覺到該人就是陳耀初。(受訪者提供)

「我也算是公眾人物，在社區中服務了4年，早前亦當選了區議員，一看就知道是我。」陳耀初表示，將辦事處疑遭破壞及他經過的片段剪輯在一起，會帶給街坊無限遐想，疑意有所指。他又指，自己和部分街坊都不知道辦事處曾遭破壞，只知該處曾封起圍板，事後向管理處了解事件，方知事件於11月11日清晨發生，而辦事處的職員亦曾就破壞事件報警。

有人將11月辦事處遭破壞的片段，以及西貢區議員陳耀初的相片，剪輯成一條影片。(受訪者提供)

仔細觀察破壞行為的影片，事件發生時，四周空無一人，惟拍攝到陳耀初經過時的幾張照片，旁邊可說是人來人往。陳亦研究過有關照片，見該辦事處前有擺放聖誕裝飾及聖誕樹，估計照片攝於12月，惟忘記了當時在拍攝甚麼：「可能是在拍他們的活動海報，見到有趣的活動我也會參考一下。」他又指，辦事處外的商場通道為居民日常出入屋苑必經之處，故認為展示其經過的照片並無意義。

辦事處外的商場通道為居民日常出入屋苑都會經過的地方，故陳耀初認為展示其經過的照片並無意義。(李穎霖攝)

或違私隱公署指引 陳耀初明言保留法律追究權利

有關片段在該辦事處前展示約兩小時方被人收起，陳耀初表示，不欲猜測有關行為有否影響其團隊的選情：「但有否影響都好，對方都不應這樣做。」他指，至今未有居民看完片段，質問他和破壞辦事處的人有何關係，認為「明眼人」看到都會覺得不合理：「我收到的消息是，大部分看過片段的人都覺得，公開這條剪輯片段的做法不正確。」他又指，影片中拍攝到他經過的，為商戶的閉路電視截圖，質疑有關人士公開閉路電視影像的做法，或違私隱專員公署訂下的《閉路電視監察措施指引》，將保留法津追究的權利。

陳耀初明言會保留法律追究權利。 (資料圖片)

有關辦事處的門口早前仍有「新界社團聯會」的字樣。(受訪者提供)

有關辦事處的門口現時已除去「新界社團聯會」的字樣，取而代之的是「西貢將軍澳青年會」的名稱，辦事處招牌上亦印有「330健康促進會」及「中國星火基金會社區服務處」的名字。事實上，該區的前區議員、民建聯陳博智亦以商舖代表的身份，在是次選舉中競逐法團委員，而有關辦事處門外，亦見印上其名字樣貌的海報。

有關辦事處的門口「新界社團聯會」的字樣，已被「西貢將軍澳青年會」的名稱取而代之。(黃廸雯攝)

該區的前區議員陳博智亦以商舖代表的身份，在是次選舉中競逐法團委員。(受訪者提供)

涉事辦公室職員稱不知播片一事

記者曾到到有關辦事處查詢，職員表示辦公室沒有陳博智此人，亦不認識陳博智，對於播片事情一概稱「唔知道」。職員又稱有時候會借地方讓人放置物品，又稱自己是義工，有查詢可找業主立案法團。記者後來亦致電陳博智了解事件，惟他拒絕作出回應，只以「多謝晒」、「唔該晒」回覆所有問題。

記者曾到有關辦事處查詢，職員表示辦工室沒有陳博智此人，亦不認識陳博智，惟記者在門外見到印上其名字樣貌的海報。(李穎霖攝)