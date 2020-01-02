【區會開鑼】民主黨包攬中西區正副主席　通過設委員會追究警執法

新一屆區議會今天（2日）開鑼，由民主派主導的中西區區議會下午召開會議，民主黨鄭麗琼及楊浩然分別在無競爭下當選主席及副主席。鄭麗琼在當選主席後代表14名民主派區議員宣讀聲明，並為因反修例事件而逝世的港人站立默哀一分鐘，唯一建制派、自由黨楊哲安亦有參與。 會議亦通過動議設立政制及保安事務委員會，追究和調查警方在中西區發生的警民衝突之執法問題，楊哲安亦投下贊成票。

鄭麗琼（左）和楊浩然（右）在無競爭下，分別當選正副主席。（李澤彤攝）

中西區區議會共有15名議員，14人為民主派，只有楊哲安為建制派，擁有7席的民主黨成為包攬正、副主席職位，資深區議員鄭麗琼在無競爭下當選主席。她在當選後宣讀聲明，感謝中西區選民在去年11月24日勇敢守護社區和踴躍投票，感謝居民授權令他們成為代議士，他們必定接受市民大眾的監察，聆聽不同市民的意見，努力做好改革區議會的工作，包括加強問責性、增加透明度、適當運用公帑。

鄭麗琼及其餘13名民主派莊嚴承諾，將「建設社區、改善民生、爭取普選、壓止警暴、五大訴求、缺一不可。」

建制派楊哲安質疑成效

本身擔任律師的副主席楊浩然在會議上動議，保留去屆設有的5個常設事務委員會，並建議成立政制及保安事務委員會，討論政制及警方執法問題。民主派葉錦龍發言支持成立委員會，以表明區議會「向警暴說不」。「新丁」任嘉兒亦表示支持，她指昨天在遊行後與另一區議員梁晃維到現場協調被捕人士，但被警員指罵「曱甴」，認為做法明顯超越警方的權力。

曾任立法會議員的民主派甘乃威發言時炮轟警隊，批評警方「濫權、濫暴」令人髮指，又指警方昨晚拘捕400人，但消息稱警方只是「拉咗先算唔一定告」，反問：「呢個係咩香港？」

楊哲安發言稱對成立委員會「中立、想參加，但有保留」，指對政府過去的表現非常失望，止暴制亂但完全不能達到目的，他認為若委員會有權力可幫助解決社會撕裂，他會支持，但他質疑委員會的成效，擔心屆時製造更大撕裂。楊哲安和在席13名泛民均舉手支持成立政制及保安事務委員會，首次會議將辯論委員會的職權範圍。

會議亦以13票贊成、無人票反對下，通過不會在六個常設事務委員會設增選委員，投票時楊哲安不在席，料日後將設沒有投票權的常設列席嘉賓，替代過往的增選委員。