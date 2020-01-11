【恐怖水缸】居民踢走舊法團　揭均益大廈問題多　新法團仍執手尾

均益大廈二期，一幢樓齡42年的大廈，不少居民由細住到大，見證大廈的變遷。舊有的業主立案法團盤踞23年，曾不顧居民反對，利用大量授權票通過議案。倘若你是大廈居民，會袖手旁觀，還是起來踢走不聽民意的法團？2018年，有居民對法團忍無可忍，組成「均益二期老友記」名單參選，憑着「反圍標」的旗幟，將盤踞多年法團打倒，一夜變天。法團主席許溪水沒等點票結果，已拉隊走人。新法團上任後，沒有法團會議紀錄、沒有大廈圖則、資料，所以成員靠自己從頭摸索，有些「蘇州屎」到今日仍未處理，近日爆出地下食水缸二十多年無洗，或許就是其中一例。

法團秘書高文軒坦言，接手法團近兩年，發現均益大廈二期內裏有不少問題需要跟進及改善。 （蔡正邦攝）

均益大廈二期法團「起義史」長達多年，主要是居民不滿大廈管理不善、法團無視居民意見。早年大廈有非法賭檔，不時有人因賭博起爭執，大打出走，嚴重時打到出馬路，警方也多次前來「冚檔」；舊法團曾欲與電梯承辦商簽翻新及保養合約，報價約600多萬元，但要綑綁10年長約，且每年收費規定上調5%。居民曾建議法團使用政府的電子招標平台「招標妥」，以杜絕圍標黑箱作業，但意見未被接納；2014年大廈收到政府的驗樓令，惟法團延遲到2016年底才開始處理，效率奇低……

「均益二期老友記」參選 挑戰壟斷逾廿年的法團

而導致居民起來參選的導火線是，2017年底舊法團不理居民反對，疑利用大量授權票強行通過聘請承辦商。凡此種種，令居民知道舊法團視民意如無物，要保障大廈居民利益，「睇實」法團及業主口袋裏的錢，居民明白到「自己大廈自己救」的道理。有居民起來組成關注組，其後有８人以「均益二期老友記」名單參加法團選舉，並用「反圍標」作旗號，挑戰壟斷逾20年的舊法團。

參選法團、挑戰盤踞廿多年的舊法團，一點也不容易，尤其是「均益二期老友記」資源、知名度均不高。舊法團為保勢力，一開始就使出渾身解數，招攬大批非居民宣傳及助選，不斷洗樓；更懷疑冒充「均益二期老友記」成員，向住戶索取索取授權票支持，更抹黑「均益二期老友記」如當選，便會解僱保安，另聘管理公司，並打壓「老友記」宣傳。「老友記」為扭轉劣勢，唯有開設Facebook專頁及群組宣傳，講解舊法團的問題。

2018年1月31日均益大廈二期法團改選，「均益二期老友記」參選名單贏得法團委員11席中的8席。 （資料圖片／羅鈺歡攝）

舊法團延遲開會、即場簽署授權票 惹居民不滿

2018年1月31日，均益大廈二期法團選舉日，大會原定於晚上８時開始，但舊法團主席許溪水遲遲未開放開會的場地，更授權民建聯職員協助安排居民簽到及開會，結果引起居民不滿。投票及點票期間，亦出現不少令人爭議的場面，包括法團成員不講解投票手續及程序、法團主席許溪水即場簽署授權票、以及欲以紙皮箱代替正式票箱。過程中，居民與法團成員多次就選舉程序爭執，大會最終由晚上８時開始，開至翌日凌晨４時半，歷時整整８小時。

大勢已去主席拉隊走人 「老友記」終贏得選舉

法團主席許溪水在點票最後階段，得知大勢已去，竟與副主席拉隊走人，結果無人主持會議。在民政處人員協助下，與會居民根據《民政事務守則》，推舉一名非參選名單成員的業主繼續點票工作。最後在翌日凌晨4時30分完成點票過程。「均益二期老友記」參選名單中8名代表，最終平均得票逾290票，以20票之微，險勝舊法團，贏得法團委員11席中的8席。

舊法團敗選後拒絕交接，不交代以往法團處理的事宜，僅留下一本手寫數簿及鎖匙。（資料圖片／羅鈺歡攝）

新法團每周聚頭兩三次 秘書辭職四個月 每日18個鐘跟進

儘管成功踢走舊法團，但現屆法團上任，卻毫不順利。舊法團拒絕交接，亦不交代以往法團處理的事宜，法團秘書高文軒指，舊法團僅留下一本手寫數簿及鎖匙，其餘有關大廈的圖則、資料、以及法團文件均無留底，「（上屆法團）完全無handover（交接）過。」高先生坦言，接手法團初期，各成員每星期起碼要聚頭兩、三次，商討及跟進法團事宣，他更要辭職四個月，每日用18個鐘去了解法團如運作，「要逐件自己摸（索），要去對比。」

親力親為與工人維修400道防火門

當選不久，消防處便到均益大廈二期，指大廈有約400多道防火門未能妥善關上，要求大廈60日內還原。高文軒坦言，要短時間內維修400多道門，條件相當苛刻。但此時竟有人主動向法團報價，聲稱可以協助維修防火門，每道門索價千多元，總數約40多萬元。但高文軒認為收費高昂，且事情又如此巧合，懷疑從中有人「搞鬼」，最後他決定親身上陣，購買材料，與裝修工人落手落腳親自換門，工程最後大功告成。

法團秘書高文軒坦言，接手法團近兩年，發現均益大廈二期內裏有不少問題需要跟進及改善，近日揭發的地下食水缸二十多年無洗，就是一例。 （蔡正邦攝）

接手法團兩年發現均益千瘡百孔 現時仍「執手尾」

接手法團近兩年，法團秘書高文軒坦言，均益大廈二期其實千瘡百孔，內裏有不少問題需要跟進及改善，例如早年大廈水管曾由鐵喉更換至銅喉，但他發現有部份位置的水管竟然還是鐵喉，並出現鐵鏽；又例如近日揭發的地下食水缸二十多年無洗，缺乏舊法團的資料，根本難以理解過去多年法團如何運作，有什麼問題仍未被發現？有什麼事情需要跟進？現屆法團成員要繼續發掘及「執手尾」。