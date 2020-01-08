【恐怖水缸】二十年無洗食水缸積滿污泥　均益大廈住戶疑長飲污水

位於西營盤德輔道西、中聯辦附近的均益大廈二期。近日，新一屆業主立案法團安排清洗食水缸，發現大廈的泵房入水水缸竟長達二十多年未有清洗，水缸內佈滿泥和其他污垢，揭發居民多年來飲用這些不乾淨的食水，令人不寒而慄。據悉，該泵房入水水缸是由街喉駁入大廈，再透過大廈天台位置的四個食水缸供水讓居民使用。若要清洗，就必須要先向水務署申請和街喉總制關閉後，才進行清洗工作。

從圖中可見，大廈入水水缸已積聚大量污泥，污穢程度令人驚嚇。（相片由受訪者提供。）

根據水務署的《食水系統維修指引》中提到，「一般而言，地下和天台儲水箱應至少每三個月清洗一次，必要時需要更頻密清洗。」現屆業主立案法團成員高先生指：「在頂部的食水儲水缸，過往尚算是有跟隨指引去做，惟泵房入水水缸則沒有管理。」

均益大廈在昨（7日）進行清洗工作，揭發入水水缸內佈滿污泥。前往清洗的工人表示，他們多年均從來沒有清洗過這個入水水缸。立案法團發現，原來入水水缸近二十年均沒有進行清洗工作，由於入水水缸的程度直接影響到其大廈的食水品質，即該廈的居民有機會飲用污水多年。高先生更形容，水缸內污泥以一桶桶倒出，情況驚嚇，他指居民平日交足管理費，理應有潔淨的水質供飲用。

舊有法團疑因管理大廈知識不足肇禍

高先生質疑舊有法團無跟足指引定期清洗水缸，致大廈的泵房入水水缸積聚大量污泥。他認為原因之一可能是洗泵房入水水缸程序複雜，步驟繁多，「又要先向水務署申請關喉，又要安排持牌水喉匠處理」，他亦明白有機會是法團成員不清楚該處需定期清洗。高承認自己之前也不知道需定時處理入水水缸事宜，在翻查政府相關文件後才知道。他又指，對於一般業主來說，管理大廈的相關知識及資訊或不足，惟政府對此也欠缺支援，令業主處理大廈事宜時容易有錯漏，他舉例指自己曾因管理知識不足而惹上官非，「不知道管理員離職後十四天內，要通知警方牌照科，最後惹上官非」。

居民自保安裝濾水器

居於均益大廈二十多年的鄭先生對於水缸長期未有清洗，坦言覺得擔心：「二十多年一直未有清洗，當然大問題啦。」但由於大廈樓齡較大，他早在家中安裝濾水器，「就算家中的物品，一個月也要清洗一次，但（水缸）這麼大型，一年洗一次也是基本。」

另一名住戶羅小姐則直言：「（水缸）二十多年沒有洗，十分嚇人、誇張，起碼半年清洗一次才會感到安心。」不過她透過大廈通告，得知水缸昨天已被清洗，現在感到較安心。她指日後定必向法團提出意見，並要求跟進。在污水事件發生後，也會與家人重新考慮是否要為單位安裝濾水器。