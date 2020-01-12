茶水亭公開招標　大帽山蓮姐恐失經營權　山友：嚟親都要搵佢

位於大帽山山腰的茶水亭，是山友重要的補給站，而在大帽山經營茶水亭已25年的蓮姐，在山友界中無人不識，更被稱為「大帽山母親」。她每天在店內以親切燦爛的笑容示人，深受行山人士歡迎，連「發哥」也不時幫襯。不過，有指茶水亭續租或出現變數，漁護署即將就店舖經營權作出公開招標，而蓮姐十分擔心不能中標，屆時這個山上的集體回憶將就此消失。對此，除了有網民發起聯署支持蓮姐，一眾山友亦是大呼「唔捨得」！

位於大帽山山腰的茶水亭，是山友重要的補給站，而在大帽山經營茶水亭已25年的蓮姐，在山友界中無人不識。（蔡正邦攝）

提及「大帽山蓮姐」，不少行山遠足人士都相當有共鳴。該店的店主蓮姐逾20年來風雨不改，一星期七天透過茶水亭為山友提供茶水和食物的支援，數年前寒流襲港，大帽山如被「冰封」，蓮姐更是留守茶水亭接近40小時，為因滯留山上的人士提供熱水、熱食。近年蓮姐的茶水亭亦響應環保，除了加入「無飲管伙伴」計劃，也增添「環保再斟」設施，讓行山人士自備水樽「補水」。

過往蓮姐的小食亭亦曾發生風波，有人曾投訴小食亭無食物牌，令該處一度被食環署禁賣熱食，當時引起坊間不少迴響。後來蓮姐終成功申請食物製造牌照，惟近日小食亭的經營再度出現未知之數。日前越野跑手曾小強和Facebook專頁「大帽山茶水亭」均在網上表示， 有傳大帽山茶水亭將不會續租，經營權將進行公開招標，表示不能想像「沒有蓮姐的大帽山」將是如何。網上又指蓮姐對此壞消息感到方寸大亂，十分憂心。

山友聚腳點 派喜帖都選此處？

記者今天曾到場，只見蓮姐如常在店內掛起親切笑容招待客人，惟她向記者表示對以上問題暫時「唔想多講」。適逢是假日，大帽山茶水亭有不少行山人士前來幫襯，他們得悉消息後，指如果蓮姐要離開大帽山，將會十分可惜。前來大帽山踩單車的Ray指，認識了蓮姐已近六年，「喺大帽山落嚟就梗係要搵蓮姐啦，要補給嘛！」他又指，每次見到蓮姐都很開心，希望茶水亭能繼續經營，「其實店舖唔係賺好多錢，但都做咗廿幾年，好多人支持蓮姐，希望捱得過啦！」

山友吳先生和吳太則指，對參加越野跑或「練山」人士來說，「大帽山蓮姐」此處多年來都是約定俗成的聚腳點，「其實唔係特登嚟呢度，不過多數都會喺度停低補給......最記得有一次有個山界朋友，話特登帶啲喜帖上嚟呢度派，平時約朋友都約唔齊，但呢度就最齊人！」吳太形容，「蓮姐」已與大帽山不可分割，「如果冇咗佢（蓮姐），上嚟都冇乜意思。」

區議員指一般而言自動續約 漁護署：正進行公開招標

《香港01》就事件向漁護署查詢，獲發言人確認正就大帽山小食亭進行公開招標。發言人指，由於大帽山、大欖、西貢、香港仔及城門郊野公園小食亭的租約將於2020年1月31日屆滿，該署早前根據一貫程序就以上五個小食亭進行公開招標。

不過，荃灣區區議員趙恩來則指，以他所知，這類小食亭的合約每隔數年約滿，一般來說都是自動續租，「一路以嚟都係問下檔主仲繼唔繼續做，如果檔主話做，就會直接續約。」惟今次漁護署未有與蓮姐續約，反而打算公開招標，引起不少疑慮。趙恩來又指，現時正與立法會議員陳淑莊向漁護署方面跟進中。