【跑步】蓮姐茶水亭增設熱水斟水站　加水點明年增至300個

近年香港人愈來愈重視環保，外出都會自攜水樽。可是，喝光水後未必找到補水設施。 9月份開始，有飲料品牌就在佐敦京士柏運動場、西貢企嶺下和各大長跑比賽中試設戶外補水站。 2019年起，補水點將會增至300個，包括蓮姐的大帽山茶水亭設立冷熱水自助補水站。

跑手、單車手和行山人士都視大帽山茶水亭為指定補給站，只因蓮姐年中無休，年初一到年三十都在茶水亭恭候。

蓮姐的茶水是品牌其中一個常設加水點，更有熱水供應。（區嘉俊攝）

當大家走到大帽山，大多已走了一段長路，所以會在茶水亭補給繼續餘下旅程。蓮姐發現用過的膠樽會隨人流增加，愈來愈多水樽在郊區出現。「很多人來買水，喝了一半就扔掉水樽。這樣很浪費，所以我建立了自助斟水站。」自助斟水站意思是在茶水亭掛上18公升的桶裝水，愛山人士自備水樽及付款後，就可斟水。據蓮姐目測，有自助斟水後，附近的空樽少了約八成。

飲水機以八達通交易，使用人士可選擇加水量。（區嘉俊攝）

大帽山有蓮姐主動出擊減廢，但不該只有蓮姐一個有心人。碰巧飲料品牌都提倡減廢，長遠目標是2030年全球品牌耗用的膠樽數量等於回收的膠樽，源頭減廢正是重要一環。他們將在2019年於香港300個地點，例如公園、戶外場地和大專院校設立「加水站」。「加水站」與蓮姐的自助斟水站都是自攜水樽斟水，不同的是它有冷熱水供應。

包括蓮姐茶水亭（左）在內的「加水站」，設有無線電通訊系統，快將沒有水時會提醒負責人士補給。（區嘉俊攝）

這部「加水站」也會登陸大帽山茶水亭，蓮姐表示歡迎。「原有的斟水站只有室溫水，這部機就有熱水，大家可以來淥杯麵了。」寒流襲港時，跑手們冷得發抖，現在有熱水供應就有暖流暖入五臟六腑。